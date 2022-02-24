Граждане Узбекистана не числятся среди пострадавших в ходе происходящих в Украине событий. Об этом в четверг сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Со ссылкой на данные посольства в Киеве он сообщил, что в настоящее время в Украине находятся приблизительно 4300 граждан Узбекистана, списки граждан уточняются.

По его словам, посольство в настоящее время разрабатывает план эвакуации и список граждан, желающих покинуть территорию Украины.

«Прорабатываются маршруты выезда и место вылета с учетом закрытия воздушного пространства Украины. По мере согласования вопросов с заинтересованными службами третьих стран о приемлемых путях эвакуации, граждане Узбекистана будут проинформированы дополнительно по веб-сайту посольства www.uzbekistan.org.ua и каналам в социальных сетях», — отметил Юсуп Кабулжанов.

Представитель МИДа уточнил, что «прорабатываются маршруты выезда и место последующего вылета, для этих целей, в первую очередь, соседние страны».