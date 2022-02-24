Министерство иностранных дел информировало граждан Узбекистана, в том числе студентов вузов, находящихся в близлежащих к Украине регионах России, об отсутствии поводов и оснований для беспокойства.

Посольство Узбекистана в Москве, а также генеральное консульство в Ростове-на-Дону находятся в тесном и постоянном контакте с соответствующими министерствами и ведомствами России, говорится в сообщении.

При возникновении каких-либо угроз для граждан Узбекистана своевременно будут приняты соответствующие меры, заверили в МИДе.

В случае необходимости граждане могут обращаться на горячие линии:

Посольство Узбекистана в Москве: +7 499 230-00-76 , +7 499 230-00-32 .