В связи с закрытием воздушного пространства Украины для полетов гражданских воздушных судов, регулярные рейсы HY-3731/3732 Ташкент-Киев-Ташкент, запланированные на 27 февраля и 2 марта 2022 года, отменяются, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airways.

Пассажиры отменённых рейсов имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения или бесплатное перебронирование на любую свободную дату после возобновления полетов, отмечается в сообщении.

Uzbekistan Airways обещала дополнительно оповестить пассажиров о любых изменениях в расписании.

Напомним, утром 24 февраля воздушное пространство Украины закрылось для гражданских полётов в связи с началом «специальной военной операции» России в Донбассе.