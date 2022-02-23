21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик на востоке Украины. Россия также подписала с ДНР и ЛНР десятилетние договоры о дружбе, которые предполагают строительство военных баз на территории республик. Западные страны осудили решение России (подробнее о мировой реакции можно прочитать здесь) и объявили против неё санкции. «Газета.uz» рассказывает, какие именно ограничения планирует и уже ввёл Запад.

Великобритания

Одной из первых санкции обнародовала Великобритания. Утром 22 февраля премьер-министр Борис Джонсон объявил, что санкции вводятся против российских бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, а также пяти российских банков: Промсвязьбанк, банк «Россия», Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции и Генбанк.

Любые активы, которыми владеют эти физические и юридические лица в Великобритании, будут заморожены, а заинтересованным лицам запрещён въезд в страну, заявил Джонсон.

«Это первый транш того, что мы готовы сделать: мы будем держать на готовности дальнейшие санкции, которые будут задействованы вместе с США и Европейским союзом, если ситуация обострится», — сказал британский премьер.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс также заявила о готовности ограничить возможности правительства РФ и российских компаний привлекать средства на британских рынках, запретить экспорт ряда высоких технологий и ещё больше изолировать российские банки от мировой экономики, если Россия продолжит военную агрессию против Украины.

Кроме того, санкции будут наложены на членов российской Думы и Совета Федерации, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР.

Геннадий Тимченко, по версии Forbes Russia, занимает шестое место в списке богатейших бизнесменов России и является одним из друзей Владимира Путина. Борис и Игорь Ротенберги в заявлении британского МИДа также называются «давними соратниками» путинского режима. Все трое уже находятся под санкциями США. Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших российских банков и обслуживает 70% госконтрактов, подписанных Минобороны РФ.

Газета The Guardian позднее сообщила, что британские парламентарии остались недовольны жёсткостью санкций и призвали Джонсона усилить давление на Путина. «В целом меры и обещания Джонсона пойти дальше знаменуют собой медленный перелом в ситуации после пяти лет увиливания от роли, которую российские деньги играют в Британии», — отметило издание.

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации газопровода «Северный поток — 2», предназначенного для транспортировки газа из России в Германию.

«Это кажется технической процедурой, однако это необходимый шаг, который делает невозможным сертификацию газопровода. А без сертификации „Северный поток — 2“ не может быть запущен», — сказал Шольц (цитата по Die Zeit).

Ранее Германия отказывалась вводить санкции против «Северного потока — 2» — полностью построенного, но ещё не введённого в эксплуатацию газопровода, который должен удвоить в страну поставки российского газа. Газопровод проходит по дну Балтийского моря, в обход Украине, что лишает последнюю транзитных сборов. Западные союзники Германии, включая восточноевропейские страны и США, неоднократно критиковали проект, заявляя, что он поможет России использовать газ в качестве геополитического рычага давления, отмечает The Economist.

Шольц осудил решение Путина о признании ДНР и ЛНР, назвав его «неоправданным, непостижимым» и отметив, что Россия должна понести ответственность за свои действия. При этом канцлер добавил, что необходимо продолжать дипломатические усилия, чтобы предотвратить дальнейшую «катастрофу».

В Кремле сообщили, что Россия сожалеет о решении Германии касательно «Северного потока — 2» и считает его «сугубо коммерческим проектом».

Евросоюз

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Париже объявил, что Европейский Союз примет новый пакет ограничений. Он будет включать санкции против 351 депутата российской Госдумы, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР, и затронет экономические отношения между ЕС и двумя самопровозглашёнными республиками.

Кроме того, Евросоюз планирует ограничить России доступ на европейские рынки капитала. Под санкции также попадут 27 физических и юридических лиц, «подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Как уточняет Euronews, меры в отношении физических и юридических лиц предполагают замораживание их активов и запрет на въезд или транзит через территорию ЕС.

США

Президент США Джо Байден вечером 22 февраля провёл специальный брифинг в Вашингтоне по ситуации вокруг Украины, на котором объявил о первом транше санкций против России. Он назвал решение Владимира Путина «вопиющим нарушением международного права» и «началом российского вторжения в Украину».

«Кто даёт Путину право объявлять новые, так называемые страны, на территории, которая принадлежала его соседям?» — заявил глава США. По словам Байдена, в своей речи Путин также создаёт обоснование для вооружённого захвата ещё большей украинской территории.

Под санкции США, следует из документа, опубликованного на сайте американского Минфина, попадают два российских банка — ВЭБ, Промсвязьбанк и их 42 дочерних предприятия (включают ФК «ЦСКА» и Эксимбанк РФ). Активы этих банков и их «дочек» в США будут заморожены, они не смогут вести бизнес на территории Штатов и будут отрезаны от мировой финансовой системы.

Санкции также вводятся против членов элит и семей, «близких к Путину»:

вице-президента ВТБ Дениса Бортникова — сына директора ФСБ Александра Бортникова;

председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова — сына бывшего премьер-министра РФ и директора Российского института стратегических исследований Михаила Фрадкова;

гендиректора VK Владимира Кириенко — сына заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

США ввели новые санкции и против российского госдолга. Они затрагивают вторичный рынок облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года Центральным банком, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России.

Джо Байден предупредил, что если Россия продолжит военную эскалацию, США совместно с союзниками и партнёрами ужесточат санкции.