Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля выступил с обращением к нации после решения президента России Владимира Путина о признании независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Выступление опубликовано пресс-службой главы Украины.

Зеленский заявил, что своими решениями Россия нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и легализует российские войска на Донбассе, которые находятся там с 2014 года.

«Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия этих решений лежит на политическом руководстве России», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Зеленского, признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках «нормандской четвёрки». «Страна, восемь лет поддерживающая войну, не может поддерживать мир, как она это утверждает», — сказал глава Украины.

Зеленский сообщил, что были инициированы заседания Совбеза ООН и ОБСЕ, а также экстренный саммит «нормандской четвёрки».

«Ожидаем от наших партнёров чётких и действенных шагов поддержки. Очень важно сейчас увидеть, кто наш настоящий друг и партнёр, а кто и дальше будет на словах запугивать РФ», — подчеркнул он.

Зеленский заверил, что Украина настроена на политико-дипломатическое урегулирование и не поддаётся на провокации.

«Правда на нашей стороне. И мы никогда не будем скрывать правду от вас. Как только мы увидим изменение в ситуации, как только мы увидим увеличение рисков — вы об этом узнаете. Сейчас нет причин для хаотичных действий. Мы сделаем все, чтобы так и оставалось», — сказал глава Украины.

Зеленский поблагодарил всех граждан Украины, которые, по его словам, «ещё раз доказывают, что украинцы — умный и мудрый народ, который сохраняет хладнокровие, реагирует спокойно и взвешенно, несмотря ни на что».

«Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся, никому ничего не должны, никому ничего не уступим. Сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Это другая страна. Другая армия. Есть одна цель: мир», — заявил он.

«Мы давно готовы ко всему. Нет причин для бессонной ночи», — заверил Владимир Зеленский.