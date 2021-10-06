Министр юстиции Русланбек Давлетов на конференции «Узбекистан: стремительные реформы за пять лет» 5 октября высказался о совершенствовании системы государственного управления в стране.

В 2017—2021 годы в рамках начавшейся административной реформы, направленная на повышение эффективности деятельности госаппарата, упразднены 110 неэффективных межведомственных органов, но при этом созданы 10 новых министерств и ведомств. Глава Минюста считает, что правительство должно быть компактным.

«Во-первых, правительство должно быть компактным. Узбекистану не подходит очень крупный государственный аппарат. Это требует больших расходов. Скорее, нам нужно сосредоточиться на развитии экономики. Чем больше будет госструктур, тем сложнее будет двигать экономику, тем сложнее работать предпринимателю», — сказал он.

По его словам, государственный орган предусматривает наличие «бюрократии, а также дополнительные полномочия и управленческие функции».

«Так что в этом отношении нам нужно «вытащить руки, затонувшие в коррупции из-за бюрократии. Мы должны устранить негативные факторы. Мы должны сделать это приоритетом», — сказал Русланбек Давлетов.

Министр также подчеркнул, что необходимо ускорить процесс децентрализации.

«Не обязательно приезжать в Ташкент за всем. Сейчас чтобы просто пройти через границу, для получения заключений в сфере ветеринарии и СЭС, при необходимости приезжают в Ташкент. Даже если не сам человек приезжает, то приходит его документ. Это очень неправильный процесс. Поэтому нам нужно это оптимизировать и создать систему, удобную и легкую для людей», — сказал он.

Глава Минюста также отметил передачу шести государственных функций частному сектору.

«Мы это должны продолжить. Во многих случаях частный сектор работает лучше, чем государства. Например, в случае с [частными] нотариусами было очень много тех, кто выступал против. [Они] заработали, есть недостатки, мы проводим „тюнинг“, стоит за ними и управляем. Но это даёт эффект. Иными словами, от имени государства нотариусы удостоверяют действия, которые имеют большое юридическое значение и приводят к правовым последствиям», — сказал министр.

По его словам, если у государства получилось передать такие тяжелые функции нотариусам, значит, это можно сделать и в других сферах.

«Можем передать и в сфере государственных услуг. Во многих странах даже передали тюрьмы частному сектору. Я этого не предлагаю, иначе не думайте. Я хочу сказать, что нужно смело работать с частным сектором», — заявил он.

В ежегодном послании парламенту в конце декабря 2018 года президент Шавкат Мирзиёев заявил, что стране нужен «компактный» Кабинет министров. Тогда в комплексы правительства входило 163 ведомств и организаций (сейчас — 24 министерств, 9 госкомитетов и 5 комитетов, 3 госинпекции и 4 инспекции, 14 агентств, 6 центров, 2 учреждения), у премьер-министров было 8 заместителей по разным сферам (сейчас — 6).

«Мы должны оптимизировать систему исполнительной власти, продолжить административную реформу и широко применять современные методы менеджмента в государственном управлении», — отметил он.