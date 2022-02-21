На базе Министерства туризма и спорта образованы Министерство туризма и культурного наследия и Министерство развития спорта. Соответствующее указ президента от 18 февраля в понедельник опубликовало УзА.

В документе, что необходимо кардинально повысить эффективность работы по ускоренному развитию в стране туристских услуг, особенно по улучшению инфраструктуры, более широкому задействованию возможностей паломнического и внутреннего туризма, а также усилению охраны объектов культурного наследия.

В сфере спорта требуется широкое привлечение ко всем видам спорта населения, включая молодежь, посредством дальнейшей популяризации спорта в махаллях и образовательных учреждениях, создания в них всех условий, необходимых для занятия спортом, укрепление здоровья мальчиков и девочек, женщин, продление жизни пожилых людей путем пропаганды здорового образа жизни. Кроме того, необходимо создание условий для тщательной подготовки спортсменов к участию в Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Паразиатских играх и международных соревнованиях.

Таким образом, разделение на два министерства проведено в целях эффективного исполнения этих задач и качества управления в сферах туризма и спорта.

Основные задачи Министерства туризма и культурного наследия:

расширение внешнего и внутреннего туризма, разработка новых туристских маршрутов и их продвижение на туристские рынки, расширение сотрудничества с авторитетными международными и национальными организациями по туризму, внедрение международных и межгосударственных стандартов и норм в туристскую деятельность и практику, развитие туристского имиджа страны;

расширение видов туризма, принятие адресных мер по развитию прежде всего внутреннего и паломнического, экологического, этнографического, делового, спортивного, гастрономического, медицинского, образовательного и научного туризма, определение перспективных направлений туризма и создание новых туристских продуктов исходя из туристского потенциала регионов страны;

выявление, постановка на учет, охрана, пропаганда, ведение государственного реестра, электронного каталога, паспорта и государственного кадастра объектов культурного наследия, осуществление государственного контроля в этом направлении, имплементация норм документов и рекомендаций ЮНЕСКО и иных международных организаций, сохранение историко-культурной ценности, уникальности, природного ландшафта и своеобразности историко-культурных территорий;

ведение маркетинга на внешнем и внутреннем рынках туристских услуг, популяризация и пропаганда туристского потенциала страны, реализация активной рекламно-информационной политики, направленной на продвижение национальных туристских продуктов и брендов на международные туристские рынки;

организация работы по планированию и проектированию территорий, обладающих туристским потенциалом, для формирования туристской инфраструктуры, в том числе размещения туристских объектов, а также привлечение инвесторов к ним, оказание всестороннего содействия в повышении предпринимательской активности в сфере туризма, эффективное управление туристскими объектами на основе государственно-частного партнерства, поэтапная полная оцифровка этой сферы.

Основные задачи Министерства развития спорта:

организация работы по популяризации спортом, широкому привлечению к массовым видам спорта и ведению здорового образа жизни населения, особенно детей и молодежи, каждого городка, поселка, аула, каждой махалли городов, городков, поселков и аулов, их привлечению к занятию спортом на постоянной основе, совершенствование и цифровизацию системы спортивного образования, создание резерва высокоэффективных спортсменов по видам спорта;

развитие спортивной инфраструктуры, в том числе увеличение спортивных объектов в сельских и отдаленных районах, развитие спортивного маркетинга, эффективное управление спортивными объектами на основе государственно-частного партнерства, поэтапную полную цифровизацию сферы, расширение сети негосударственных спортивных объектов и учреждений, их государственную поддержку;

развитие профессионального спорта в стране, в том числе командного, зимнего и экстремального видов спорта, внедрение современных технологий в процесс спортивной подготовки с учетом передового международного опыта, повышение уровня и качества национальных чемпионатов по всем видам спорта, организацию международных и региональных соревнований, обеспечение принятия системных мер по противодействию нездоровому спорту;

осуществление взаимодействия с Национальным олимпийским комитетом Узбекистана, Национальным паралимпийским комитетом Узбекистана, спортивными федерациями (ассоциациями) в создании эффективной системы отбора (селекции), подготовки и повышения мастерства перспективных спортсменов, формировании из их числа качественного спортивного резерва и составов сборных команд страны для обеспечения успешного участия в Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Паразиатских играх, чемпионатах мира, Азии и других международных соревнованиях и турнирах;

развитие паралимпийского движения, в том числе расширение условий для занятия спортом лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью, создание его инфраструктуры, отбор (селекцию) и ориентацию на профессиональный спорт перспективных спортсменов, а также подготовку квалифицированных специалистов.

Как мы сообщали ранее, Азиз Абдухакимов утвержден депутатам Законодательной палаты Олий Мажлиса на должность заместителя премьер-министра — министра туризма и культурного наследия, а Адхам Икрамов — на должность министра развития спорта.