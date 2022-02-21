Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик, сообщило РИА Новости.

Как отметил Денис Пушилин, украинские власти решились на силовое решение конфликта. Помимо признания независимости, главы ДНР и ЛНР попросили президента России рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве и взаимодействия в оборонной сфере.

Немногим ранее сегодня пресс-служба Южного военного округа России сообщила, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины.

Инцидент, по данным ЮВО, произошел около 6:00 в районе станицы Митякинской в Ростовской области.

Как отметили военные, на территорию России зашли две боевых машины пехоты Вооруженных сил Украины для эвакуации диверсантов. Обе БМП удалось подбить.

Пятеро членов группы уничтожены, среди российских военных пострадавших нет. Информацию также подтвердили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба категорически опроверг в Twitter эти сообщения.

«Украина не нападала на Донецк, Луганск, не посылала диверсантов или БТРы через границу, не обстреливала территорию РФ или КПП на границе, не совершала диверсий. Не планирует подобные действия», — написал он.

Глава внешнеполитического ведомства потребовал от России «немедленно остановить фабрику фейков».

Тем временем президент России Владимир Путин начал внеочередное заседание Совета безопасности России. Цель мероприятия, по его словам, — определить шаги по Донбассу, имея в виду и обращение ДНР и ЛНР с просьбой признать их суверенитет.