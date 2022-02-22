В Казахстане после массовых беспорядков в январе под арестом остаются 18 иностранцев, сообщило издание Tengrinews.kz со ссылкой на омбудсмана Эльвиру Азимову.

«Из них 14 граждан Узбекистана, двое — из России и двое граждан Кыргызстана», — сказала Эльвира Азимова в заявлении, показанном на телеканале «Хабар».

Омбудсман озвучила итоги мониторинга закрытых учреждений, где находятся арестованные граждане.

«В части условий содержания под стражей установлены случаи несвоевременного доступа к питьевой воде и недостаточного доступа к питанию в первые 48 часов после 6 января. В изоляторах временного содержания и дополнительных помещениях, куда доставлялись задержанные, проблема была связана с большим количеством задержанных. В последующем ситуация стабилизировалась. Всем арестованным уже после 10 января было разрешено получать передачи из дома. Нормативы питания на сегодня соблюдаются, но есть несколько обращений в этой части, касающихся качества питания», — отметила омбудсмен.

Ранее Эльвира Азимова заявляла, что среди арестованных есть также граждане Таджикистана и Китая.

По данным омбудсмана Казахстана, в связи январскими беспорядками на сегодня возбуждено 197 уголовных дел. Всего под стражей на 16 февраля содержались 728 граждан.