21 февраля в Узбекистане было подтверждено 175 случаев коронавируса (в предыдущий день — 160) и 31 случай пневмонии (34), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии, составило 235,6 тысячи.

Число новых случаев в Ташкенте составило 88 (днём ранее — 77), в Ташкентской области — 39 (27). В других регионах показатели значительно ниже.

В течение дня отмечено 2 случая смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1623.