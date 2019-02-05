Хуснутдин Нуриддинович Хасилов назначен исполняющим обязанности председателя правления железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари», сообщило Министерство юстиции Узбекистана в своем Telegram-канале. С 1 апреля 2016 года он является главным менеджером — главным инженером «Узбекистон темир йуллари».





Хуснутдин Хасилов (1970 г. р.) окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер-механик (1992). Трудовую деятельность начал в 1992 году на предприятии «Узинтерсервис» начальником узла. С 1999 по 2002 год работал на различных должностях в «Узтемирйулмаштаъмир». С 2002 по 2008 год работал начальником управления стратегического развития, одновременно являлся заместителем главного менеджера — главного инженера «Узбекистон темир йуллари».

В 2011—2014 годах работал главным менеджером — главным инженером «Узбекистон темир йуллари», в 2014—2016 годах — заведующим департаментом Кабинета Министров.

В понедельник стало известно, что первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, руководивший железнодорожной компанией с 2002 года, назначен первым заместителем премьер-министра — министром транспорта.