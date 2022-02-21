В понедельник по территории Узбекистана ожидается по-весеннему тёплая погода без осадков, сообщил Узгидромет.

Днём температура повысится до +18…+21, что на 7−9 градусов выше нормы этого дня.

С завтрашнего дня до конца рабочей недели со стороны Кавказа ожидается периодический выход облачных массивов, с которыми в отдельных районах Узбекистана временами пройдут дожди от слабых до умеренных, в горах дождь и снег.

Ожидается преобладание температуры воздуха ночью +4…+9 градусов, днём +13…+18, что также выше климатической нормы.

В столице в течение всей недели ожидается сухая и тёплая погода, лишь в пятницу 25 февраля есть вероятность выпадения небольшого дождя.

В течение недели по горным районам республики лавиноопасно.