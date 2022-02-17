Соблюдение стандартов «Халяль» имеет первостепенное значение для большого количества жителей Узбекистана, и руководство ресторанов KFC в Узбекистане от имени официального франчайзингового партнера мирового бренда KFC, компании ООО International Foodchain, с полной ответственностью заявила о том, что вся продукция, приготовленная в ресторанах KFC в Узбекистане, полностью соответствует международным стандартам «Халяль»:

с первого дня вся продукция KFC имеет сертификат «Халяль», начиная от специй и заканчивая готовой продукцией;

поставщики куриного мяса — птицефабрики Saxovat Broyler и Safi — имеют действующие сертификаты «Халяль»;

1 января 2022 года после проведения строгой проверки на предмет соблюдения всех стандартов рестораны KFC получили сертификат «Халяль» Международного центра стандартизации и сертификации.





«Наша компания всегда заботится о гостях, а потому, помимо соблюдения строжайших международных стандартов качества, нам важно неукоснительно соблюдать стандарты „Халяль“, предлагая гостям не только вкусные, безопасные с пищевой точки зрения, но и безопасные с точки зрения соблюдения правил „Халяль“ блюда. Мы ценим каждого гостя, а потому данные стандарты соблюдались, соблюдаются и будут неукоснительно соблюдаться во всех случаях», — сказано в официальном сообщении руководства компании.

Информацию о Международном центре стандартизации и сертификации можно получить по ссылке.

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