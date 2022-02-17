Президент Шавкат Мирзиёев 17 февраля провел совещание по дальнейшему реформированию таможни и преобразованию ее в сферу, свободную от коррупции, сообщила пресс-служба главы государства.

В Стратегии развития на 2022−2026 годы поставлена цель довести объем экспорта до 30 млрд долларов и число иностранных туристов до 7 миллионов.

В связи с этим на совещании основное внимание уделено развитию таможенной системы, улучшению условий на постах.





«Таможенные посты — это лицо нашей страны, именно здесь формируется первое впечатление. В них должны быть удобные условия для населения и предпринимателей», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Хокимам даны по совершенствованию инфраструктуры 22 пограничных таможенных постов, через которые проходят 90% пассажиров и 70% грузовых автомобилей, благоустройству прилегающей к ним территории, реконструкции некоторых постов и ремонту ведущих к ним дорог.

Кроме того, поручено открыть центры внешней торговли рядом с постами «Дустлик» и «Яллама», приступить к организации логистических, сервисных и других объектов инфраструктуры на территории, прилегающей к посту «Олот».

Глава государства подчеркнул, что преобразование таможенной системы в сферу, свободную от коррупции, является приоритетной задачей, органы таможни должны стать в этом примером для других госведомств.

Для этого планируется внедрить систему комплаенс-контроля. С 1 мая грузовая декларация будет оформляться за пределами постов, дистанционно, без прямого контакта с предпринимателем.

Председатель ГТК Акмалхужа Мавлонов.

С 1 июля будет налажено автоматизированное выявление коррупционных рисков при определении кодов и стоимости, таможенном досмотре, льготном декларировании товаров.

С 1 сентября все электронные услуги в области таможни будут предоставляться через «единое окно». К концу года будет запущена электронная система, которая охватит все процессы таможенного досмотра.

Перед Государственным таможенным комитетом, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций и Министерством финансов поставлена задача в 2022 году цифровизировать таможенные услуги на 70%, а в 2023 году — на 100%.

Президент поручил принимать кандидатов на службу на основе открытого конкурса (с 1 марта), проводить ротацию сотрудников каждые три года, внедрить систему декларирования их доходов и имущества.

Для предупреждения коррупции будет уделяться внимание материальному обеспечению и социальной защите сотрудников. Так, в зависимости от результатов работы таможенникам будет выплачиваться надбавка к заработной плате (до 50%), будут введены надбавки за службу на отдаленных и загруженных постах.

Сотрудникам будут выплачиваться премии за обнаружение контрабанды или выявление других правонарушений. Размер надбавок за специальные звания будет увеличен.

Для сотрудников таможни, несущих службу на дальних постах, построят служебные дома. Сотрудникам, нуждающимся в жилье, предоставят льготную ипотеку. Для таможенников и их детей будет установлена отдельная квота на поступление в высшие учебные заведения.





Президент подчеркнул важность расширения доли женщин среди сотрудников службы.

На совещании также проанализированы результаты борьбы с контрабандой. В частности, за минувший период текущего года пресечен незаконный ввоз 364 кг наркотических средств, 88 тысяч единиц психотропных препаратов и товаров на сумму 181 млрд сумов.

Для расширения возможностей в этом направлении поставлена задача оснастить 22 таможенных поста современным оборудованием, таким как 3D-сканеры, рентгеновские аппараты, средства видеонаблюдения, серверы, транспортные весы. На это направят 370 млрд сумов.

Поручено внедрить в 2022 году в международных аэропортах Самарканда, Ташкента, Ферганы и Термеза, а со следующего года — во всех аэропортах систему «контроль без таможенника».

Шавкат Мирзиёев дал задание кардинально трансформировать Таможенный институт с улучшением преподавания иностранных языков, информационных технологий, метрологии и стандартов.