В Узбекистане продолжает снижаться статистика заболеваемости коронавирусом. 16 февраля был подтверждён 241 случай (в предыдущий день — 296) и 47 случаев пневмонии (52), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии, составило 234,6 тысячи.

Число новых случаев в Ташкенте снизилось до 94 (днём ранее — 157), а в Ташкентской области выросло — 60 (49). В других регионах показатели не превышают 15 случаев.

В течение дня отмечено 3 случая смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1612.