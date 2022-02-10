Президент Узбекистана 8 февраля подписал постановление «О мерах по дальнейшему развитию животноводства и укреплению кормовой базы».

Согласно документу, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года:

животноводческим хозяйствам — плательщикам налога на добавленную стоимость размер субсидии за каждый килограмм живого веса крупного и мелкого рогатого скота, выращенного в собственных хозяйствах и совместно с домохозяйствами населения путем кооперации и реализованного на мясо, повышается с 2000 сумов до 4000 сумов, а также за каждый литр молока — с 200 сумов до 400 сумов. При этом льгота по временному освобождению субсидии от налога на добавленную стоимость выплачивается также за действующий период;

часть, превышающая 10% пунктов кредитных и лизинговых процентных затрат на сельскохозяйственную технику, закупленную животноводческими хозяйствами на основе кредитных и лизинговых условий, покрывается за счет республиканского бюджета Фондом государственной поддержки сельского хозяйства при Министерстве финансов;

животноводческим хозяйствам, внедрившим технологии дождевого и капельного орошения на земельных площадях кормовых культур, за их каждый гектар выделяется в установленном порядке субсидия за счет республиканского бюджета в размере 8 млн сумов;

20% расходов на закупку оборудования по заготовке кормов методом гидропоники покрывается за счет республиканского бюджета. При этом покрывается часть стоимости данного оборудования, не превышающая 100 млн сумов.

Постановление предписывает освободить в порядке исключения сельскохозяйственную технику по севу, сбору кормовых культур и заготовке кормов, ее комплектующих и запасных частей, ввозимых из-за рубежа субъектами предпринимательства, дата выпуска которых не превышает пяти лет, от таможенных платежей (за исключением налога на добавленную стоимость и сборов на таможенное оформление) и утилизационного сбора сроком до 1 марта 2025 года, а также разрешить субъектам предпринимательства уплату налога на добавленную стоимость с отсрочкой до 180 дней с даты их размещения в таможенном режиме «выпуск для свободного обращения».

Хокимиятам областей поручено совместно с Государственным комитетом ветеринарии и развития животноводства в 2022—2023 годах организовать как минимум одним предприятием по производству и переработке мясо-молочной продукции в каждом районе поставку скота домохозяйствам населения путем кооперации, а также переработку и реализацию произведенной продукции.

Таким предприятиям на основе открытого электронного конкурса передадут в аренду земли под кормовые культуры пропорционально поголовью скота с условием поставки населению корма. К субъектам, работающим путем кооперации, будут применены все льготы, определенные этим постановлением.

Предприятиям, наладившим производство и переработку мясо-молочной продукции путем кооперации, предоставляются:

компенсация на часть, превышающую основную ставку Центробанка, но не более 8 процентных пунктов процентной ставки кредитов в размере до 20 млрд сумов, выделяемых коммерческими банками на реализацию проектов по животноводству, в том числе строительству животноводческих комплексов, закупке крупного и мелкого рогатого племенного скота, производству и переработке животноводческой продукции, а также поручительство в размере 50% этой кредитной суммы;

кредитные средства международных финансовых институтов, привлекаемые в направлении животноводства, сроком на 10 лет, включая льготный период 3 года.

Банкам рекомендовано продлить срок возврата кредитов, выделенных на финансирование проектов в сфере животноводства до принятия этого постановления, в том числе на пополнение оборотных средств и модернизацию, сроком до 10 лет в соответствии с заявлениями предпринимателей.