Telegram-канал Afisha.uz на узбекском языке 17 февраля получил синюю галочку. Канал @afishauzb начал работать в новом формате в декабре 2021 года.

«Он полностью отражает редакционную политику сайта: это проверенная информация в удобном и понятном для подписчиков формате. Подписавшись, можно получать информацию обо всех концертах, кинопремьерах, выставках, ресторанах на узбекском языке с ценами и локациями. Такой формат был хорошо воспринят узбекоязычной аудиторией. Менее чем за два месяца на канал подписалось более 2000 человек», — отметила главный редактор Afisha.uz Галина Сапаева.

Теперь у Afisha.uz — первого СМИ о культурно-развлекательной жизни в Узбекистане — верифицированы все социальные каналы. Первой синюю галочку получила страница на Facebook (42 тысяч подписчиков), затем в Instagram (почти 87 тысяч подписчиков), в Telegram-канале на русском языке (18,5 тысячи подписчиков). В Telegram-канале на узбекском языке сейчас более 2 500 подписчиков.

«Нашей задачей всегда было, есть и будет делать полезный и понятный контент, помогающий сориентироваться в сфере досуга. У нас можно узнать всё — от расписания кино до списка детских мастер-классов, выбрать как ресторан для свидания, так и детский сад для ребенка. Подробная информация о мероприятиях с ценами и контактами доступна на сайте в любое время», — сказала Галина Сапаева.

«Дополнительным удобством является предоставление полной информации о том, где и когда пройдёт мероприятие, сколько стоит билет и как его купить. Проверенной информации в таком формате на узбекском языке практически нет. Нам приятно развивать эту сферу, и приятно получить официальное признание от Telegram», — подчеркнула она.