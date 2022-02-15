Депутаты кенгаша Мархаматского района Андижанской области 13 февраля выступили с видеообращением, в котором просят журналистов и блогеров более не обсуждать инцидент с учителями районной школы №72, которых заставили извиняться перед родителями.

Депутат Хафиза Мамаризаева (имя уточнило издание «Дарё») заявила, что мнения по этому поводу «негативно сказываются на психике жителей района».

«Мы удивляемся, как работа, начатая с благими намерениями, пошла не так. Мы все (депутаты — ред.) договорились и просим положить конец различным обсуждениям и заявлениям в социальных сетях. Потому что эта ситуация негативно влияет на психику жителей Мархаматского района. Мы ходим среди людей. Если есть какие-то вопросы, пусть обращаются, мы, районные активисты, готовы ответить на них», — сказала она.

Ранее слово «психика» в своём заявлении по поводу случившегося использовал хоким района Бобуржон Юлдашев. Он просил прощения у учителей, «если „собрание сотрудничества“ повлияло на их психику».

Депутат Даврон Максудов также попросил журналистов и блогеров прекратить обсуждение инцидента, заявив, что вопрос эффективного взаимодействия учителей и родителей вызвал резонанс.

«Это правда, что были недостатки при организации встречи. Хоким района и даже хоким области извинились. Приглашаю всех блогеров и журналистов на наши сессии. У нас, депутатов, не будет единого мнения. Мы — люди с широким кругозором. Но у нас общая цель — внести вклад в развитие Мархаматского района, занять место в области и республике», — заявил он.

По его словам, хоким Бобуржон Юлдашев прилагает усилия для развития Мархамата, где в центре района созданы условия для пешеходов и водителей.

«Давайте объединимся, забудем старые вещи. Всё — кто-то ошибся, кто-то извинился. Это было только началом, действия и желания были правильными. Спасибо журналистам и блогерам за внимание к этим вопросам. Давайте двигаться вперед вместе с жителями и депутатами района. Если мы будем оглядываться назад, мы будем идти назад. Есть много недостатков и много работы», — сказал Даврон Максудов.

Другой депутат Ортикали Хусанов отметил работу хокима района в сфере образования и сообщил, что в 2020 году он провёл конкурс среди книголюбов с денежными призами от 5 до 15 млн сумов. По его словам, в других районах такой инициативы не было.

В другом образовательном конкурсе хоким для победителей выделил три путёвки (ученику и родителям) в Дубай, путёвку для путешествия по Узбекистану и бытовую технику, сказал он.

«Я бы сказал, что инициативы были неправильно поняты», — сказал он.

4 февраля на собрании в специализированной школе №72 учителей заставили извиняться перед родителями. По их словам, встреча прошла по сценарию, в рамках которого они должны были выйти на сцену и извиниться за то, что плохо преподавали свой предмет. Глава УНО Андижанской области Азизбек Миркамилов заявлял, что инициатива проведения подобных собраний в школах принадлежит лично хокиму района.

По итогам изучения инцидента были освобождены от должностей замхокима Мархаматского района по делам молодёжи Мухторжон Курбанов, заведующая райОНО Алияхон Абдувахидова и директор школы №72 Мукаддамхон Хасанова. Хокиму района Бобуржону Юлдашеву объявлен выговор.