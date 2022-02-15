Депутаты кенгаша Мархаматского района Андижанской области 13 февраля выступили с видеообращением, в котором просят журналистов и блогеров более не обсуждать инцидент с учителями районной школы №72, которых заставили извиняться перед родителями.
Депутат Хафиза Мамаризаева (имя уточнило издание «Дарё») заявила, что мнения по этому поводу «негативно сказываются на психике жителей района».
«Мы удивляемся, как работа, начатая с благими намерениями, пошла не так. Мы все (депутаты — ред.) договорились и просим положить конец различным обсуждениям и заявлениям в социальных сетях. Потому что эта ситуация негативно влияет на психику жителей Мархаматского района. Мы ходим среди людей. Если есть какие-то вопросы, пусть обращаются, мы, районные активисты, готовы ответить на них», — сказала она.
Ранее слово «психика» в своём заявлении по поводу случившегося использовал хоким района Бобуржон Юлдашев. Он просил прощения у учителей, «если „собрание сотрудничества“ повлияло на их психику».
Депутат Даврон Максудов также попросил журналистов и блогеров прекратить обсуждение инцидента, заявив, что вопрос эффективного взаимодействия учителей и родителей вызвал резонанс.
«Это правда, что были недостатки при организации встречи. Хоким района и даже хоким области извинились. Приглашаю всех блогеров и журналистов на наши сессии. У нас, депутатов, не будет единого мнения. Мы — люди с широким кругозором. Но у нас общая цель — внести вклад в развитие Мархаматского района, занять место в области и республике», — заявил он.
По его словам, хоким Бобуржон Юлдашев прилагает усилия для развития Мархамата, где в центре района созданы условия для пешеходов и водителей.
«Давайте объединимся, забудем старые вещи. Всё — кто-то ошибся, кто-то извинился. Это было только началом, действия и желания были правильными. Спасибо журналистам и блогерам за внимание к этим вопросам. Давайте двигаться вперед вместе с жителями и депутатами района. Если мы будем оглядываться назад, мы будем идти назад. Есть много недостатков и много работы», — сказал Даврон Максудов.
Другой депутат Ортикали Хусанов отметил работу хокима района в сфере образования и сообщил, что в 2020 году он провёл конкурс среди книголюбов с денежными призами от 5 до 15 млн сумов. По его словам, в других районах такой инициативы не было.
В другом образовательном конкурсе хоким для победителей выделил три путёвки (ученику и родителям) в Дубай, путёвку для путешествия по Узбекистану и бытовую технику, сказал он.
«Я бы сказал, что инициативы были неправильно поняты», — сказал он.
4 февраля на собрании в специализированной школе №72 учителей заставили извиняться перед родителями. По их словам, встреча прошла по сценарию, в рамках которого они должны были выйти на сцену и извиниться за то, что плохо преподавали свой предмет. Глава УНО Андижанской области Азизбек Миркамилов заявлял, что инициатива проведения подобных собраний в школах принадлежит лично хокиму района.
По итогам изучения инцидента были освобождены от должностей замхокима Мархаматского района по делам молодёжи Мухторжон Курбанов, заведующая райОНО Алияхон Абдувахидова и директор школы №72 Мукаддамхон Хасанова. Хокиму района Бобуржону Юлдашеву объявлен выговор.
Салават Иванов
И это говорят народные избранники.
Farrukh Kamolov
Ну после такого точно будет Эффект Стрейзанд:) Люди не знают о классике..
Алексей Николаевич
Надо было не доводить до такого абсурда!
1agent тохир
Как говорил Раис из села “Кесактопди“ “Одамлар, эсиладан чиказворила“..
Виктор Бухараев
Оказывается унижение они считают благими намерениями. Почему за негативное высказывание одной личности дают 3 года, а унижение простых граждан это благо. Двойные стандарты.
Рустам Умаров
А под чьим руководством депутаты вдруг приняли такое решение? Конечно ясно! Сам наворотил и сам же требует всё забыть. Короче-" бажарамиз"! Ну просто “ люди в чёрном“, чирк и всё стёрли!
Firuz Amonov
Забыть?? Смешно хаха
Shamil Absalyamov
Куклы переживают за куклавода. Ничего нового.
Ganisher Khamidov
качон акл киради