В Мархаматском районе Андижанской области директора и учителей одной из школ принудили извиниться перед родителями за качество образования и низкий процент зачисления выпускников в вузы. Издание Kun.uz, которое провело расследование инцидента, пишет, что провести такое собрание с извинениями поручил хоким района Бобуржон Юлдашев. Об этом также заявлял глава областного управления народного образования.

В собрании в специализированной школе №72 4 февраля участвовало более 300 родителей и представителей других образовательных учреждений района. Представителям других школ «собрание сотрудничества» (так его назвал хоким района) привели в пример и поручили провести такие же мероприятия в своих учреждениям.





По словам источника издания, за выполнение задания хокима отвечали заместитель хокима по делам молодёжи Мухторжон Курбанов и заведующая районным отделением народного образования Алияхон Абдувахидова. Учителя заявили, что от них «настоятельно требовали» выступить перед родителями и извиниться, несмотря на их сопротивление.

«Они сказали нам лить слёзы, если это необходимо. Некоторые учителя не выдержали. Педагогов, которые обучали детей в течение 30 лет, тоже заставили стоять. Все прошло по сценарию. То, что мы говорили, и то, когда мы выходили на сцену, было спланировано заранее», — рассказал один из педагогов.

Кроме того, сообщается, что за день до собрания планировалось провести репетицию, но по некоторым причинам подготовка и прослушивание выступающих прошли утром 4 февраля.

Директор школы Мукаддамхон Хасанова заявила, что изначально была против проведения собрания, но по просьбе заместителя хокима района в итоге согласилась.

На собрании она отчиталась о деятельности школы за последние три года. В начале критической части доклада учителей вывели в зал и велели выстроиться в очередь. После выступления директора предварительно подготовленные учителя извинились за то, что плохо преподавали свой предмет, пишет Kun.uz.

При этом на самом мероприятии некоторые родители выступили против того, чтобы учителя «склоняли голову».

«Учитель не должен этого делать. Я не выдержал в тот день. Я вышел и сказал, что это неправильно. Я заявил, что на самом деле это мы должны стоять, а учителя должны сидеть и смотреть на нас», — сказал представитель родителей Хикматулла Атаханов.

Мероприятие длилось более двух часов, учителя стояли на ногах около часа.

«Мой коллега полгода ходил в гипсе и недавно вышел на работу. Его также заставили встать. Он мог упасть. Многие учителя после собрания сказали, что пожалели, что выбрали эту профессию», — сказала Оминахон Холмирзаева, учительница школы, представлявшая родителей на собрании.

Хоким Бобуржон Юлдашев и его заместитель отрицают, что учителей просили извиняться перед родителями. При этом они подчеркивают, что целью мероприятия было «укрепление сотрудничества между учителями и родителями».

«Я дал это поручение. Но не поручал извиняться. Никаких извинений [в поручении] не было. Сорок пять директоров школ округа получили указание обратить внимание на успехи и недостатки учебного заведения за последние три года. Цель была в том, чтобы объяснить, что образование дают учителя, а воспитание — родители», — сказал хоким.

Он отверг все заявления учителей.

Начальник управления народного образования Андижанской области Азизбек Миркамилов заявил, что инициатива проведения собраний, на которых учителя должны были извиняться, принадлежит лично хокиму района.

Министр народного образования Бахтиёр Саидов расценил ситуацию в Мархаматском районе не только как оскорбление чести учителей, но и как акцию против политики государства. Он призвал учителей «не позволять топтать своё достоинство. Никто не имеет права заставлять вас склонять голову!»

На прошедшем в конце января совещании президент заявил об образовании советов по реформированию школьного образования. Республиканский совет возглавил сам глава государства, районные и областные советы — хокимы областей и районов.