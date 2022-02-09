Начальник управления народного образования Андижанской области Азизбек Миркамилов 8 февраля заявил, что инициатива проведения собраний в школах, на которых учителя должны были извиняться перед родителями за низкое качество образования, принадлежит лично хокиму Мархаматского района Бобуржону Юлдашеву.
По его словам, хоким поручил провести подобные собрания в каждой школе. Азизбек Миркамилов потребовал, чтобы хоким лично прокомментировал произошедшее.
Азизбек Миркамилов. Фото: МНО.
Глава облУНО отметил, что хоким области Шухратбек Абдурахманов на аппаратном совещании после заседания по вопросам развития сферы образования, проведённого президентом Узбекистана, строго предупредил о недопустимости применения дисциплинарных мер или унижения учителей и директоров школ.
«Стоит подчеркнуть, что все представители интеллигенции Андижана знают, что хоким области уважает учителей и всегда их поддерживает», — добавил он.
Азизбек Миркамилов заявил, что глава райОНО сообщил заместителю хокима района о недопустимости проведения подобных собраний. Он заверил, что инициатива не принадлежит райОНО.
«После того, как мне стало известно об этой ситуации и я сообщил заместителю хокима области и хокиму района о том, что собрания такого рода вызывают серьёзное недовольство хокима области и учителей, проведение собраний было прекращено», — отметил глава облУНО.
Он принес извинения учителям за то, что своевременно не смог предотвратить проведение собраний и защитить их.
«Прощу прощения, если это повлияло на вашу психику»
Хоким Мархаматского района Бобуржон Юлдашев в своём видеообращении назвал прошедшие собрания «собраниями сотрудничества».
Бобуржон Юлдашев. Кадр из записи.
«После селекторного совещания по реформе образования, проведённого нашим уважаемым президентом, хоким нашей области дал конкретные поручения по задачам, которые должны быть выполнены в районах, в школах. В том числе было дано конкретное поручение не принимать каких-либо мер в отношении учителей каким бы то ни было руководителем», — отметил он.
«Если то, что произошло на собрании в Мархаматском районе, проведённом в сотрудничестве с учителями и родителями, на „собрании сотрудничества“, повлияло на психику учителей, я как хоким Мархаматского района прошу прощения у всех учителей и наставников», — заявил Бобуржон Юлдашев.
Он заверил, что всегда будет «поддерживать всех учителей и наставников и будет им соратником на пути повышения качества образования и воспитания всесторонне развитых личностей».
«Обеспечу привлечение к ответственности»
Хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов в своём заявлении отметил, что инцидент, вызвавший широкий резонанс в обществе, — это «действие, направленное на дискредитацию чести и достоинства наших учителей».
«В то время как внимание к нашим учителям поднято на уровень политики государства, бездуховность и безграмотность „отдельных“ руководителей привели к непростительной ошибке», — заявил он.
«Я как хоким Андижанской области взял данную ситуацию под свой контроль, под моим руководством создана отдельная рабочая группа… Я обеспечу, чтобы каждый руководитель, допустивший эту ошибку, понёс наказание, предусмотренное законом», — сообщил Шухратбек Абдурахманов.
«Я не допущу, чтобы хотя бы один учитель и наставник в Андижане столкнулся с подобной ситуацией, мы ценим ваш благородный труд и преклоняемся перед вами», — отметил он.
Как мы уже писали, министр народного образования Бахтиёр Саидов расценил ситуацию в Мархаматском районе не только как оскорбление чести учителей, но и как акцию против политики государства. Он призвал учителей «не позволять топтать своё достоинство. Никто не имеет права заставлять вас склонять голову!»
Отметим, что на прошедшем в конце января совещании президент заявил об образовании советов по реформированию школьного образования. Республиканский совет возглавил сам глава государства, районные и областные советы — хокимы областей и районов.
Alex Bav
Мутняк полный.
Николаевич
Уволить!
Алишер Раджапов
а кто Хокимов района назначает?
Mansurov Otabek
Современный феодализм.
тарас ильенко
Как прошел резонанс, так начали по другому говорить об учителях. Если бы не было такого обсуждения, то и дальше бы топтали наших педагогов.
Помню в наше прошлое время, как сказал один политик — период оккупации, учитель был один из самых уважаемых людей. Какой бы ни был крутой родитель, но и он не смел пиречить преподавателю его детей. А если начальство и хотело указать педагогу на его ошибки, то делали это аккуратно, в кабинете, чтобы никто не видел и не уронить честь и достоинство учителя перед обучающими и их родителями.
MRSH
Уровень развития государства в первую очередь зависит от образования и образованности народа. Ни экономика, ни торговля, ни строительство помпезных зданий и объектов и прочая мишура не двигают страну вперёд если нет достойного начала начал — Образования! Обычные педагоги младших классов вот двигатель прогресса. Вот кого и что надо развивать и вкладывать огромные суммы. А не создание непонятных фондов, министерств, дублирующих контор всяких. Махаллябаи, помощник махаллябая, представитель хокима в махаллле, представитель махалли в хокимиате. Самим не смешно? Тошно и горько смотреть уже на всё это!!!
Улугбек Жабборов
Ну наконец-то, лучше поздно чем никогда. Хотя бы хоким области понял в чем дело и вмешался в этот каламбур. Надеемся разум будет выше у наших чиновников. Интеллигенция общества считается достойным слоем нации.