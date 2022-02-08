В одной из школ Мархаматского района Андижанской области учителя извинились перед родителями за качество обучения в школе и низкий процент зачисления выпускников в вузы. По данным Kun.uz, инициатива принадлежит заведующей районным отделением народного образования и помощнику хокима (эта должность появилась с начала года).

В обращении, которое получило издание, говорится, что учителей 72-й специализированной школы заставили выйти на сцену перед родителями и попросить прощения.

«4 февраля в нашей школе прошло родительское собрание совместно с представителями хокимията района. На нём критиковались пробелы в образовании учащихся, показатель зачисления в вузы, а учителей заставили встать перед родителями», — сказал один свидетелей, попросивший не называть его имени.

Сообщается, что по поручению представителей хокимията директор и учителя школы извинились перед родителями, заявив: «Мы виноваты».

После критики преподавательского состава некоторые родители на собрании заступились за них и попросили у учителей прощения со словами: «Мы должны были быть на вашем месте». Несмотря на выступление родителей, чиновники не попытались изменить тон и риторику мероприятия, а продолжили критику.

Один из преподавателей рассказал, что «труд учителей не учитывался, их надломили морально», а некоторые молодые кадры пожалели, что выбрали эту профессию.

По данным издания, аналогичные мероприятия с извинениями учителей планировалось провести и в других районах, но после критики со стороны учителей и родителей от этих планов пока решено отказаться. При этом такие же собрания состоялись в школах №№ 9, 27 и 43 Мархаматского района.

Министр народного образования Бахтиёр Саидов заявил, что расценивает ситуацию в Мархаматском районе не только как оскорбление чести учителей, но и как акцию против политики государства.

«Страна, где не ценят учителя, никогда не будет процветать. Поэтому глава нашего государства поднял вопрос поднятия авторитета педагогов и превращения их в наиболее уважаемых в обществе людей на высший уровень государственной политики», — сказал он.

Глава МНО заявил, что не понимает, с какой целью проводилась эта акция, но считает, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

«Вместе с тем, я прошу учителей не позволять топтать своё достоинство. Никто не имеет права заставлять вас склонять голову!»

Служба правового контроля МНО создала рабочую группу для изучения ситуации. К «инициаторам» подобных случаев будут приняты соответствующие меры, подчеркнул министр.

Реакция общественности

Финансист Отабек Бакиров, комментируя ситуацию, отметил, что такие случаи происходят, когда «образование передаётся в руки неграмотных хокимов и их помощников».

«Человеческий ребёнок не сделает этого, потому что человеческого ребенка обучает учитель, и человеческий ребенок очень хорошо знает, насколько святым является учитель. То, что произошло, является преступлением. Следует принять соответствующие меры. Может быть, опять загладят вину. Не в первый раз. Если такое происходит по отношению к учителю, значит, можно всё. Это очень страшно», — заявил он.

Автор блога Davletovuz считает, что все проверки нужно проводить в центральном управлении, а все вопросы задавать руководству области (хокиму Андижанской области Шухрату Абдурахманову), которое «постоянно выходит сухим из воды».

Председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов заявил, что хоким области Шухрат Абдурахманов должен попросить прощения у учителей, которых заставили извиняться перед родителями.

Ранее мы сообщали, что заведующие Андижанским городским отделением народного образования подозреваются в финансовых нарушениях, недостаче и хищениях на 57 млрд сумов. Прокуратура расследует дело.