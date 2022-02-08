В одной из школ Мархаматского района Андижанской области учителя извинились перед родителями за качество обучения в школе и низкий процент зачисления выпускников в вузы. По данным Kun.uz, инициатива принадлежит заведующей районным отделением народного образования и помощнику хокима (эта должность появилась с начала года).
В обращении, которое получило издание, говорится, что учителей 72-й специализированной школы заставили выйти на сцену перед родителями и попросить прощения.
«4 февраля в нашей школе прошло родительское собрание совместно с представителями хокимията района. На нём критиковались пробелы в образовании учащихся, показатель зачисления в вузы, а учителей заставили встать перед родителями», — сказал один свидетелей, попросивший не называть его имени.
Сообщается, что по поручению представителей хокимията директор и учителя школы извинились перед родителями, заявив: «Мы виноваты».
После критики преподавательского состава некоторые родители на собрании заступились за них и попросили у учителей прощения со словами: «Мы должны были быть на вашем месте». Несмотря на выступление родителей, чиновники не попытались изменить тон и риторику мероприятия, а продолжили критику.
Один из преподавателей рассказал, что «труд учителей не учитывался, их надломили морально», а некоторые молодые кадры пожалели, что выбрали эту профессию.
По данным издания, аналогичные мероприятия с извинениями учителей планировалось провести и в других районах, но после критики со стороны учителей и родителей от этих планов пока решено отказаться. При этом такие же собрания состоялись в школах №№ 9, 27 и 43 Мархаматского района.
Министр народного образования Бахтиёр Саидов заявил, что расценивает ситуацию в Мархаматском районе не только как оскорбление чести учителей, но и как акцию против политики государства.
«Страна, где не ценят учителя, никогда не будет процветать. Поэтому глава нашего государства поднял вопрос поднятия авторитета педагогов и превращения их в наиболее уважаемых в обществе людей на высший уровень государственной политики», — сказал он.
Глава МНО заявил, что не понимает, с какой целью проводилась эта акция, но считает, что виновные должны быть привлечены к ответственности.
«Вместе с тем, я прошу учителей не позволять топтать своё достоинство. Никто не имеет права заставлять вас склонять голову!»
Служба правового контроля МНО создала рабочую группу для изучения ситуации. К «инициаторам» подобных случаев будут приняты соответствующие меры, подчеркнул министр.
Реакция общественности
Финансист Отабек Бакиров, комментируя ситуацию, отметил, что такие случаи происходят, когда «образование передаётся в руки неграмотных хокимов и их помощников».
«Человеческий ребёнок не сделает этого, потому что человеческого ребенка обучает учитель, и человеческий ребенок очень хорошо знает, насколько святым является учитель. То, что произошло, является преступлением. Следует принять соответствующие меры. Может быть, опять загладят вину. Не в первый раз. Если такое происходит по отношению к учителю, значит, можно всё. Это очень страшно», — заявил он.
Автор блога Davletovuz считает, что все проверки нужно проводить в центральном управлении, а все вопросы задавать руководству области (хокиму Андижанской области Шухрату Абдурахманову), которое «постоянно выходит сухим из воды».
Председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов заявил, что хоким области Шухрат Абдурахманов должен попросить прощения у учителей, которых заставили извиняться перед родителями.
Ранее мы сообщали, что заведующие Андижанским городским отделением народного образования подозреваются в финансовых нарушениях, недостаче и хищениях на 57 млрд сумов. Прокуратура расследует дело.
Helge Kim
Почему успеваемость школы определяется уровнем поступления в вузы? Не всем школьникам нужны вузы, стране нужны рабочие руки, квалифицированные фермеры, дехканы и представители труда, а не просто люди с дипломом.
Андрей Андреев
Пусть учителя заявление напишут об унижении чести и достоинства. Хотя если есть публикация на нее должна среагировать прокуратура.
Alex Fox
Вот вам и "янги Узбекистан "(((
Елена Михайлова
Это бред какой то. Кто ответит за этот позор?
Makcud
Дилетантство, самодурство.
ArsafanUz
Этим помощникам поставили задачу проявить себя. А как? Никто не рассказал. Толи еще будет !
Лайло♥️
Какой ужас.. 21 век называется.. 3й ренессанс
Timur Timoryan
Хоким Андижанский “красавчик“..
Мила Пак
Опять мы впереди планеты всей, опять наши нерадивые чиновники изобрели велосипед, вот как оказывается надо поднимать квалификацию, престиж учителей и успеваемость учеников. Какой позор на всю планету, какая тупость и это руководители РайОНО, невежество.