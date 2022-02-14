Директор школы №72 Мархаматского района Андижанской области Мукаддамхон Хасанова и заведующая районным отделом народного образования Алияхон Абдувахидова уволены, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Как сообщалось ранее, министр народного образования Бахтиёр Саидов встретился с учителями школы в Мархаматском районе, которых вынудили извиняться перед родителями. Он заявил, что никто не имеет права обижать учителей, и призвал их тоже бороться за свои права.

Решение об увольнении директора школы и начальника райОНО было принято «по результатам прямого опроса учителей», говорится в сообщении МНО.

Кроме того, уволен заместитель хокима Мархаматского района по делам молодежи Мухторжон Курбанов. Самому хокиму Бобуржону Юлдашеву объявлен выговор.

Как сообщалось ранее, глава ОблУНО Андижанской области Азизбек Миркамилов заявил, что инициатива проведения подобных собраний в школах принадлежит лично хокиму Мархаматского района. Бобуржон Юлдашев, в свою очередь, попросил прощения у учителей, «если собрание повлияло на их психику».

Напомним, МНО направило результаты расследования ситуации в Мархаматском районе в Генеральную прокуратуру для правовой оценки действий хокимията района и других должностных лиц.