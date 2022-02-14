Новым начальником УВД Наманганской области назначен полковник Шавкат Наврузович Рахмонов, до этого (с июня 2019 года) работавший главой УВД Самаркандской области. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба МВД.

Предыдущий руководитель УВД Адил Иргашевич Атаходжаев (занимал должность с ноября 2017 года) был отправлен в отставку по поручению президента Узбекистана, которое было дано в пятницу на совещании по реформированию сферы безопасности дорожного движения.





Шавкат Рахмонов. Фото: МВД.

Представление нового руководителя состоялось в понедельник на совещании с участием министра внутренних дел Пулата Бобожонова и хокима Наманганской области Хайрулло Бозорова.

Как отмечает пресс-служба МВД, совещание прошло в «крайне критическом духе». На нём руководство УВД было подвергнуто критике за пребывание в состоянии «самоуспокоения», недостаточную работу по «обсуждению преступлений» и «несвоевременное проведение профилактических мероприятий», а также неправильную организацию сотрудничества с партнёрскими организациями по предупреждению правонарушений.

Ранее сообщалось, что начальником УВД Самаркандской области стал министр по делам махалли и семьи полковник Рахмат Тошназарович Маматов. Его коллективу управления 12 февраля также представил министр Пулат Бобожонов.

Рахмат Маматов. Фото: МВД.

В сообщении МВД о совещании в Самарканде также говорится, что личный состав предался самоуспокоению, обсуждение преступлений и их профилактика проводятся несвоевременно, не налажено должное сотрудничество с партнёрскими организациями. В результате в области выросло количество преступлений, связанных с кражей и мошенничеством.

В тот же день, 12 февраля, глава МВД представил нового руководителя УВД Ферганской области. Место Дониёра Бахтиёровича Ташходжаева, занимавшего этот пост с января 2020 года, занял полковник Мухиддин Уткурович Жураев, с сентября 2020 года работавший первым заместителем начальника ГУВД Ташкента.

Мухиддин Жураев. Фото: МВД.

Ранее Мухиддин Жураев был главой УКД ОВД Коканда, заместителем министра внутренних дел по вопросам обеспечения общественного порядка, возглавлял УВД Сырдарьинской области и РУВД Мирзо-Улугбекского района Ташкента.

В сообщении МВД говорится, что за последние годы в Ферганской области «резко выросла преступность», в частности, количество краж и мошенничества.

Пресс-служба министерства и в этом сообщении отметила «самоуспокоение» и недостаточную работу по обсуждению преступлений, несвоевременность профилактических мероприятий и неправильное сотрудничество УВД с партнёрскими организациями.

Сообщается о переходе Дониёра Ташходжаева на другую работу, однако на какую именно, не уточняется.

За день до этого назначения президент Шавкат Мирзиёев на совещании поставил Ферганскую область в пример другим регионам — здесь удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий на 31%, погибших в ДТП — на 21%, числа ДТП с участием пешеходов — на 37%.