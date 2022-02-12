Министр по делам махалли и семьи Рахмат Тошназарович Маматов назначен начальником УВД Самаркандской области. Об этом сообщает Zarnews.uz.

Новый руководитель был представлен на заседании с участием министра внутренних дел Пулата Бобожонова и хокима области Эркинжона Турдимова.





Предыдущий глава УВД области Шавкат Рахмонов освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.

Рахмат Маматов занимал пост министра с февраля 2020 года, когда указом президента было образовано Министерство по делам махалли и семьи.

До этого он менее двух месяцев был первым заместителем председателя Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан — председателем благотворительного общественного фонда «Махалла». Ранее — с 2017 года — работал начальником УВД Ферганской области. В разные годы возглавлял УВД Хорезмской области и районные ОВД в Кашкадарьинской области.

В августе 2020 года премьер-министр Узбекистана объявлял выговоры Рахмату Маматову и двум его заместителям.