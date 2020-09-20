Первый заместитель начальника Главного управления внутренних дел Ташкента Улугбек Ботирович Турсунов освобожден от должности, сообщил «Газете.uz» источник в правоохранительных органах.

На его место назначен Мухиддин Уткурович Жураев, который с февраля занимал пост начальника Управления координации деятельности органов внутренних дел Коканда, а ранее — заместителя министра внутренних дел Узбекистана по вопросам обеспечения общественного порядка (до освобождения от должности в ноябре 2019 года). В 2016−2018 годах возглавлял УВД Сырдарьинской области, в 2014−2016 годах был начальником Мирзо-Улугбекского РУВД Ташкента.

Мухиддин Жураев. Фото: МВД.

Мухиддин Жураев был представлен коллективу ГУВД в воскресенье, уточнил источник.

Улугбек Турсунов (1967 года рождения) работал первым заместителем начальника ГУВД столицы с апреля 2017 года. Окончил Ташкентский государственный юридический институт. В органах внутренних дел начал работать в 1989 году в качестве младшего инспектора отдела уголовного розыска ГУВД Ташкента. Работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, заместителем начальника отдела (1989−1996).

Кроме того, занимал посты замначальника отдела уголовного розыска МВД, замначальника управления и начальника отдела (1996−2005), начальника УВД Яшнабадского района Ташкента (2005−2010) и главного инспектора Главной инспекционной группы МВД (2010−2017).