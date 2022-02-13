Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана подтвердило, что первый заместитель хокима Ташкентской области Холмирза Ниёзов, объявивший проведение собрания в 7:00 часов, совершил действие, противоречащее закону.

«В данном случае имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 49 Кодекса об административной ответственности (нарушение должностным лицом законодательства о труде и охране труда / влечёт наложение штрафа от 5 до 10 базовых расчётных величин — ред.)», — говорится в сообщении.





Фото: Соцсети.

Холмирза Ниёзов был назначен на новую должность 6 февраля. В соцсетях распространилось его письмо с пометкой «Срочно», которым на 7:00 часов 12 февраля созывается селекторное совещание по исполнению постановления президента Узбекистана от 24 ноября 2021 года (ПП-20)

На совещание были приглашены прокурор области, начальники ГУВД и налогового управления и другие госслужащие. Руководители секторов и другие чиновники районного уровня должны были подключиться дистанционно.

Холмирза Ниёзов. Фото: Хокимият Ташкентской области.

Начальник Государственной инспекции труда Минтруда Кудратулло Одинаев на основании полученной информации утром прибыл в хокимият Ташкентской области.

«Когда инспекторы вошли в здание хокимията примерно в 7:10, они обнаружили, что там проходит собрание. Однако собравшиеся покинули встречу, как только увидели представителей министерства», — говорится в сообщении.

Министерство напомнило, что граждане могут обращаться по вопросам, связанным с трудовыми отношениями, (в том числе анонимно) по номерам 1176 (Государственная инспекция труда), 71−200−06−00 (Минтруда) или через сайт dmi.mehnat.uz.