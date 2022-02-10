Правоохранительные органы задержали судью Юкоричирчикского межрайонного суда по уголовным делам Ташкентской области Т. О. при получении 3000 долларов. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным ведомства, судья подозревается в получении взятки за положительный исход дела по земельному спору «его преступного сообщника».

Высший судейский совет на заседании 7 февраля дал согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 210 Уголовного кодекса (получение взятки по предварительному сговору группой должностных лиц / наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет). Ведётся следствие.