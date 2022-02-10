9 февраля в Узбекистане было подтверждено 692 случая коронавируса и 114 случая пневмонии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это меньше, чем в предыдущий день (778 и 133, соответственно).

Общее количество случаев, официально зарегистрированных с начала пандемии, составило 231,8 тысячи.

Число случаев в Ташкенте и Ташкентской области снизилось до 339 (днём ранее — 375) и 135 (175) соответственно. В Самаркандской области выявлено 40 случаев, в остальных регионах — от 6 (Сырдарьинская) до 27 (Хорезмская область).

В течение дня отмечено 3 случая смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1595.