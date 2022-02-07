В последние годы в Узбекистане проводятся системные реформы по созданию благоприятного инвестиционного климата, защите прав и законных интересов владельцев частной собственности. В своем обращении к Олий Мажлису в 2019 году Шавкат Мирзиёев отметил, что в борьбе с коррупцией можно добиться высоких результатов только за счет вакцинации всех членов общества «честной вакциной» и внедрения системы раннего предупреждения коррупции, а не борьбы с ее последствиями.

Предприятия структуры АО «Узавтосаноат» уделяют особое внимание предупреждению и профилактике коррупции. И в этом направлении в 2018 году компания одна из первых в Узбекистане внедрила систему комплаенс, представляющую собой смесь антикоррупционного и санкционного комплаенса.

Данная система была разработана в соответствии с международными стандартами, а также основана на принципах закона США о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и закона Великобритании о коррупции (UKBA).

Кроме того, в рамках сотрудничества с крупными международными организациями, а также учитывая большой опыт ООН, направленный на реализацию мер по искоренению коррупции и формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, компанией был инициирован комплекс семинаров для сотрудников структуры UzAuto.

«Успешное сотрудничество с международными организациями и использование современных технологий и передовых знаний в области комплаенс помогло отрасли достичь высоких показателей в данном направлении. В результате этого структура UzAuto на сегодня стала одной из передовых организаций среди коммерческих предприятий Узбекистана в области системы комплаенс и борьбы с коррупцией», — отметил во время проведения тренингов в «Узавтосаноат» национальный координатор программы по противодействию коррупции управления ООН по наркотикам и преступности Азат Ирманов.

Службой комплаенс также налажена практика изучения общей благонадежности деловых партнеров с учетом требований законодательства Узбекистана и США. При этом комплексные проверки проводятся с использованием для опроса и проверки контрагентов баз данных СПАРК и DowJones (Dow Jones Risk & Compliance). Каждый договор также проходит проверку с точки зрения антикоррупционного законодательства и санкционных списков.

За время своего существования служба комплаенс UzAuto неоднократно продемонстрировала свою эффективность среди иностранных партнеров, участвуя в различных инвестиционных проектах. В рамках альянса с General Motors служба комплаенс выполняет свои обязательства по соблюдению условий соглашения и внедрению высоких стандартов в борьбе с коррупцией.

За прошедшее время система комплаенс успешно проходила комплаенс-инспекции, проводимые одними из ведущих мировых компаний. В результате этого в 2019 году было подписано соглашение о создании совместного предприятия в Узбекистане с концерном Volkswagen, в 2020 году со стороны швейцарской компании Credit Suisse AG был привлечен кредит на сумму 150 млн евро, также в 2021 году результаты успешного тестирования международными банками Citi, RBI, MUFG и Natixis дали возможность выпуска еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже на сумму 300 млн долларов.

Служба комплаенс отрасли структуры UzAuto продолжит работу по повышению своей эффективности на основе анализа принятых нормативно-правовых актов и соответствующего международного и зарубежного опыта борьбы с коррупцией, и дальнейшего совершенствования комплаенс-структур в Узбекистане.

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