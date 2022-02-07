В понедельник, 7 февраля, по территории Узбекистана погоду будет определять периферия антициклона, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Есть небольшая вероятность слабых осадков в виде дождя и снега. Температура воздуха составит +2…+7 градусов.

Завтра на территорию Узбекистана придёт следующая порция прохладного и влажного воздуха с районов Кавказа. По республике местами пройдут слабые осадки — дождь и снег, по северу и горным районам снег. По областям Ферганской долины осадки маловероятны.

Температура воздуха ночью понизится до −2…+3 градусов, днём будет в пределах +3…+8 градусов.

В среду, 9 февраля, по большей части Узбекистана осадки прекратятся, небольшие дождь и снег возможны местами лишь по Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям. Слабые морозы в ночные часы сохранятся, а днём температура воздуха начнёт немного повышаться до +7…+10 градусов.

С середины недели погода по республике изменится, на территорию осуществится вынос очень тёплого воздуха с зарубежного юга. По Узбекистану ожидается погода без осадков. Температура воздуха будет расти и превысит нормальные значения. К концу недели дневная температура прогреется до +12…+15 градусов, по югу — до +18…+20.

Большую часть недели в ночные и утренние часы будут наблюдаться туманы. В ближайшие два дня по горным районам республики лавиноопасно.