Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 февраля в Пекине встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба главы государства. Встреча прошла в Доме Всекитайского собрания народных представителей в рамках церемонии открытия зимней Олимпиады.

В ходе визита была подписана пятилетняя Программа торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Отмечалось, что по итогам 2021 года товарооборот двух стран достиг рекордного показателя. Общий объём китайских инвестиций в экономике Узбекистана достиг 9 млрд долларов.

Лидеры двух стран достигли договоренности о реализации «совместных мероприятий по изучению и внедрению китайского опыта в борьбе с бедностью и противодействии коррупции», говорится в сообщении.

Помимо вопросов двустороннего сотрудничества, были затронуты вопросы международной и региональной повестки, в том числе содействия установлению мира и экономическому восстановлению Афганистана.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с Узбекистаном в борьбе с пандемией и сокращением бедности, а также углублять сотрудничество в области безопасности, передаёт агентство «Синьхуа».

Он отметил, что КНР также готова помочь Узбекистану построить «современную систему промышленности», ускорить разработку технико-экономического обоснования проекта железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» и стремится к его скорейшему запуску.

Си Цзиньпин добавил, что страны должны укреплять сотрудничество в области природного газа и возобновляемых источников энергии.

Как отмечает агентство, Шавкат Мирзиёев поблагодарил Китай за создание первого в Центральной Азии центра по производству вакцин и заверил в готовности работать совместно в рамках проекта «Один пояс и один путь».

Осенью 2020 года сообщалось, что Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Китаем в области сокращения бедности. Минэкономразвития и сокращения бедности планировало привлечь для этого консультанта из Китая.