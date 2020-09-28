Узбекистан намерен сотрудничать с Китаев области сокращения бедности. Об этом стало известно 26 сентября на Международной видеоконференции «Расширение сотрудничества в рамках сокращения бедности».





Среди участников конференции — министр иностранных дел КНР Ван И, первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, заместитель генерального секретаря ООН Лью Чженьмин, министры иностранных дел Египта, Казахстана, Перу, Филиппин, Южной Африки и других развивающихся стран.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и сокращения бедности, делегация Узбекистана отметила необходимость усиления глобального сотрудничества в области сокращения бедности, а также отдельно выделила роль Китая, учитывая успешный опыт страны в сфере борьбы с бедностью.

Министр иностранных дел КНР и представители ООН подчеркнули, что глобальная пандемия грозит подтолкнуть около 70−100 миллионов людей в мире к крайней нищете. В связи с этим, отмечена важность стратегического партнерства в области сокращения бедности, усиления роли оказания финансовой и технической помощи, что стало еще более важным фактором в условиях пандемии.

Узбекская сторона предложила создание правовой основы сотрудничества между Китаем и Узбекистаном в области сокращения бедности, организацию деловой поездки сотрудников министерств и ведомств в КНР для изучения опыта по сокращению бедности, а также привлечение консультанта с китайской стороны в Министерство экономического развития и сокращения бедности.

Ранее вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности заявил, что невозможно сократить бедность, раздав людям деньги. По его словам, факторами, которые влияют на сокращение бедности, являются развитие экономики, предпринимательства, образования, здравоохранения. Он указал, что политика правительства Узбекистана направлена на то, чтобы вывести население из бедности, а также с помощью мер соцзащиты предотвратить попадание людей из числа бедных в категорию нищих.

Сообщается, что уровень бедности в Китае упал с 88% в 1981 году до 0,7% в 2015 году, если судить по процентной доле людей, живущих на сумму, эквивалентную 1,9 доллара или меньше в день, в условиях паритета покупательной цены 2011 года.