В субботу в 9:16 практически во всех регионах Узбекистана ощущалось землетрясение. Его эпицентр находился в Афганистане, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6,8. Глубина очага — 225 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 573 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Сурхандарьинская область — 4 балла, 355 км от эпицентра;
  • Ферганская область — 3−4 балла, 455 км;
  • Сырдарьинская область — 3−4 балла, 506 км;
  • Андижанская область — 3−4 балла, 508 км;
  • Джизакская область — 3−4 балла, 510 км;
  • Самаркандская область — 3−4 балла, 518 км;
  • Наманганская область — 3−4 балла, 523 км;
  • Кашкадарьинская область — 3−4 балла, 545 км;
  • Ташкент — 3 балла, 573 км;
  • Навоийская область — 3 балла, 653 км;
  • Бухарская область — 3 балла, 698 км;
  • Хорезмская область — 2−3 балла, 1074 км;
  • Каракалпакстан — 2 балла, 1198 км.