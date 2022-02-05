В субботу в 9:16 практически во всех регионах Узбекистана ощущалось землетрясение. Его эпицентр находился в Афганистане, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6,8. Глубина очага — 225 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 573 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана: