В субботу в 9:16 практически во всех регионах Узбекистана ощущалось землетрясение. Его эпицентр находился в Афганистане, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6,8. Глубина очага — 225 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 573 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Сурхандарьинская область — 4 балла, 355 км от эпицентра;
- Ферганская область — 3−4 балла, 455 км;
- Сырдарьинская область — 3−4 балла, 506 км;
- Андижанская область — 3−4 балла, 508 км;
- Джизакская область — 3−4 балла, 510 км;
- Самаркандская область — 3−4 балла, 518 км;
- Наманганская область — 3−4 балла, 523 км;
- Кашкадарьинская область — 3−4 балла, 545 км;
- Ташкент — 3 балла, 573 км;
- Навоийская область — 3 балла, 653 км;
- Бухарская область — 3 балла, 698 км;
- Хорезмская область — 2−3 балла, 1074 км;
- Каракалпакстан — 2 балла, 1198 км.
Влад Тян
Я эти землетрясения ни разу не ощущал. Живу в 5 ти этажном доме советской постройки. Может по этому и не чувствую тряску
사르도르 파이지바에브
В утром был когда я лежал на кровати. Но многие не ощутили
Amal Amal
Я ощутил, но на три балла не трясло, макс 1 балл