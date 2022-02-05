4 февраля в Узбекистане было подтверждено 912 случаев коронавируса, что меньше, чем днём ранее (961), и 155 случаев пневмонии (195). Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общее количество случаев, официально зарегистрированных с начала пандемии, приблизилось к 228 тысячам.

Больше всего новых случаев выявлено в Ташкенте — 441 и Ташкентской области — 103. В Ферганской области подтверждено 74 случая, в Самаркандской — 52, в других регионах — от 11 (Сырдарьинская область) до 45 (Сурхандарья).

В течение дня отмечено 2 случая смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1581.

С понедельника, 7 февраля, в стране вновь открывают двери школы, вузы и учреждения профессионального образования.