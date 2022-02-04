Сегодня, 4 февраля, на территорию Узбекистана ожидается вынос очень тёплого и сухого воздуха с районов Туркменистана, сообщил Узгидромет. Температурный фон превысит многолетние значения на 5−7 градусов Цельсия. Днём воздух прогреется до +12…+14 градусов, местами — до +16…+18.

Завтра, 5 февраля, вынос тёплой воздушной массы усилится, дневная температура повысится до +14…+17, местами — до +20…+22, в ночные часы сохранятся слабые морозы. Осадков по большей части территории страны не ожидается, лишь на северные районы прогнозируется вторжение влажной воздушной массы с районов Поволжья. По Каракалпакстану и Хорезмской области местами пройдут дожди.

В воскресенье, 6 февраля, холодное вторжение охватит всю территорию Узбекистана, погода резко ухудшится. По всей стране пройдут дожди, по северу — осадки (дождь, снег), температура днем понизится до +4…+9, по северу — до 0…+5.

4−6 февраля по стране местами ожидается усиление ветра, в отдельных районах — с пыльным позёмком:

4 февраля — по Каракалпакстану, Хорезмской, Навоийской и Ташкентской областям — до 18−23 м/с;

5−6 февраля — по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям — до 18−23 м/с, в отдельных районах Навоийской, Ташкентской и Джизакской областей возможны порывы до 25−28 м/с.

В предгорных и горных районах в воскресенье осадки, местами возможны сильные. На горных автодорогах ожидаются снежные заносы и ухудшение видимости.