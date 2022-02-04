ЖК Manhattan — один из громких проектов от First Development Group. Локация в сердце Ташкента, Central Park как зона для обычного вечернего моциона, роскошные планировки и безопасность — и все это великолепие уже доступно для ипотеки.

Manhattan, расположенный на Дархане, погружает в особую атмосферу, где ценятся одновременно роскошь и комфорт, природа и уединение.





Сегодня квартиры в «уголке Нью-Йорка» в Ташкенте предлагается приобрести в ипотеку на выгодных условиях с ежемесячной выплатой от 8,9 млн сумов. За эту сумму вы получите эксклюзивную планировку, потрясающий вид из окна, собственный закрытый двор, свободный от машин. Строительство ведется с использованием экологичных материалов и по международным стандартам. Квартиры сдаются в формате предчистовой отделки, чтобы владельцы могли в ремонте и дизайне интерьера отразить всю свою индивидуальность, создать особое пространство, которое будет передавать их вкус и стиль.





Manhattan рассчитан не только на большие семьи. Здесь предусмотрены квартиры от 37 кв. м — для жителей, ценящих уединенность и тишину, но все это в роскоши и комфорте. Каждый из покупателей FDG ценен по-своему, девелопер ставит целью сделать свои ЖК комфортными и дарящими счастье каждому жильцу.





В конце 2021 года запустились продажи элитной башни Flatiron. Это красивое строение переменной этажности спроектировано в форме треугольника, что сразу напоминает о небоскребе «Флэтайрон Билдинг» (здание-утюг) — одном из символов «Большого яблока».





В ЖК Manhattan открыт не только офис продаж, но и шоурум, где вы можете увидеть своими глазами жилье мечты, прочувствовать атмосферу комплекса, вдохновиться дизайнерскими решениями. Для тех, кто всегда хотел жить на Манхэттене, мечта стала намного ближе. Предложения на сегодня выгодные, цены на недвижимость растут по мере приближения к сдаче комплекса. Пока строительство в разгаре, вы можете стать ближе к мечт о роскошной квартире в элитном районе Ташкента уже сегодня.





Узнать подробности, получить скидку и оформить покупку можно в офисе продаж ЖК Manhattan, а также в центральном офисе девелопера.

Адрес офиса продаж ЖК Manhattan: ул. Махатмы Ганди, 41.

Адрес центрального офиса продаж FDG: ул. Паркент, 180.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−777−0101, (+998) 78−150−5511.

Сайт: manhattan.uz

Telegram: t.me/fdguz

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