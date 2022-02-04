Сенат Олий Мажлиса направит парламентский запрос в Кабинет министров по вопросам развития национального контента для молодежи и несовершеннолетних в интернете, культуры пользования социальными сетями и защиты от вредной информации. Такое решение принято на 23-м пленарном заседании верхней палаты парламента в пятницу.

Заместитель председателя Комитета по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах Фарход Бокиев заявил, что интернет и соцсети стали мощнейшим инструментом в информационном пространстве, способным изменить мировоззрение людей.

Фарход Бокиев. Фото: пресс-служба Сената

«Разговоры через специальные программы для общения в социальных сетях, на первый взгляд кажущимися безобидными, в конечном итоге доводит детей, у которых только формируется мышление, до преступления. Это правда жизни», — сказал он.

По его словам, Министерство туризма и спорта не организовало системную работу по размещению информации о деятельности выдающихся узбекских спортсменов и спортивных организаций в «Википедии», а Министерство культуры не создало веб-портал для всеобщего доступа к произведениям классиков узбекской литературы и искусства.

Кроме того, плохо организована работа по публикации материалов о патриотическом воспитании молодежи в интернете и соцсетях, созданию электронных иллюстративных пособий для защиты детей от различных информационных атак в сети.

Например, из-за неполной или устаревшей информации об Узбекистане на «Википедии», отсутствия качественного контента о стране на популярных интернет-площадках, «молодежь всё больше интересуется различным контентом в интернете, который противоречит духовности».

«Как следствие, предпринимаются попытки изменить взгляды отдельных слоев населения, особенно молодежи, в угодную им сторону, путем идеологических угроз впитать деструктивные идеи типа безнравственности», — заявил Фарход Бокиев.

Сенатор привёл в пример инцидент с школьником 8 класса, который намеренно ударил пожилого мужчину, идущего по улице, ногой по голове и скрылся с места происшествия.

«Нет оправдания такому поступку, который умышленно совершается с пожилым человеком только ради того, чтобы стать „звездой“ социальной сети. К сожалению, таких случаев становится все больше», — отметил он.

Сегодня в Узбекистане зарегистрировано 4,7 миллиона пользователей соцсети Facebook, 3,7 миллиона — Instagram, 288 тысяч — LinkedIn, 18 миллионов — Telegram, 16,7 миллиона — «Одноклассников», 51,6 тысячи — Twitter и 2,6 миллиона — «ВКонтакте». Количество доменов, зарегистрированных в зоне .UZ в интернете, сейчас превышает 100 тысяч.

По словам сенатора, распространяемые через интернет вредоносная информация, различные деструктивные идеи, подрывающие нравственность, вызывают тревогу у населения.





На сайтах в домене .UZ, по словам сенатора, наблюдается размещение пользователями материалов или ссылок на другие ресурсы, которые «чужды национальному менталитету, оказывают негативное влияние на сознание, психику, духовно-просветительское воспитание граждан, в том числе молодежи и могут служить пропаганде безнравственности, разврата, порнографии, жестокости, насилия, азартных игр и игр, основанных на риске».

По состоянию на декабрь 2021 года в национальном доменном пространстве выявлены 289 порнографических веб-сайтов и еще 91 могут служить целям пропаганды безнравственности и морального извращения. Зарегистрировано 2097 случаев правонарушений, сообщил Фарход Бокиев.

Сенатор также отметил критику со стороны общественности сцен в сериалах и фильмах, которые транслируются по телевидению.

Кроме того, в интернете и соцсетях распространяется реклама, предлагающая азартные игры в режиме онлайн, а также увеличивается число материалов «воинственного, жестокого» содержания, что приводит к различным правонарушениям в связи с интересом молодежи и несовершеннолетних к этим играм, сказал он.

В 2021 году каждое пятое правонарушение совершено молодыми людьми. 39426 граждан (из них 405 несовершеннолетних) «без какой-либо цели» носили с собой опасные для жизни предметы на улице и в общественных местах: 30444 человека носили ножи, 438 — кастеты, 592 — биту, 7952 — другие опасные предметы.

Установлено, что в узбекском сегменте социальных сетей насчитывается около 130 групп, страниц и каналов, «пропагандирующих духовное развращение, на которых распространено 2646 материалов (фото, видео, тексты)».

За прошедший 2021 год в стране было ограничен доступ к 1650 сайтам, «пропагандирующих безнравственность и непристойность». При этом в 35 активных каналах самого популярного в стране мессенджера Telegram опубликовано 7738 материалов, «не отвечающих требованиям морали», говорится в выступлении сенатора.

По его словам, не предпринималось никаких конкретных мер по устранению этих случаев на интернет-ресурсах и в социальных сетях.

Согласно сообщению Сената, анализ событий, происходящих в сфере культуры, показывает, что, в художественных фильмах, рекламе (в том числе на уличных баннерах), музыке и клипах «пропагандируются только деньги, богатство и безнравственность». В некоторых случаях демонстрируются сцены, полностью противоречащие национальной духовности.

«Общей приоритетной задачей является борьба с контентом, пропагандирующим безнравственность и разжигающим религиозную вражду, с онлайн-играми и тотализаторами, предполагающими риск, с веб-ресурсами, не признающими семейные ценности и пропагандирующими деструктивные идеи в обществе, которые могут нанести вред мышлению учащейся молодежи», — сказал сенатор.

Председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что сенаторы «далеки от идеи ограничения информации». По её словам, необходимо предоставлять обществу, особенно молодёжи оперативную, объективную, качественную и полезную информацию в рамках развития национального контента.

«При этом в информационном поле, как и в других сферах, должно быть верховенство закона», — заявила глава Сената.