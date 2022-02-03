Высшие учебные заведения возобновят обучение в очной форме поэтапно — с 7 по 24 февраля. Об этом сообщили в Министерстве высшего и среднего специального образования, комментируя решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

«Для удобства студентов, чтобы они безопасно и без ажиотажа добрались от постоянного места жительства до образовательных учреждений, для обмена авиа и ж/д билетов, размещения студентов, проживающих в общежитиях и съёмном жилье без лишних трудностей образовательные процессы будут переведены в традиционную форму поэтапно», — говорится в сообщении.

В этот период занятия будут проводиться как в дистанционной, так и в традиционной формах.

«Этот процесс осуществляется на основании отдельного графика с учётом внутренних возможностей каждого вуза, текущего состояния образовательного процесса и существующих условий. Информация об этом будет предоставляться через официальный сайт и социальные сети каждого учебного заведения», — отметили в Минвузе.

Полный переход на очную форму обучения в вузах запланирован с 24 февраля.

Напомним, 2 февраля спецкомиссия сообщала, что школы, колледжи, лицеи и высшие учебные заведения (включая негосударственные образовательные учреждения) Узбекистана возобновят обучение в очной форме с 7 февраля.