15 января сеть магазинов Magnum в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел определила 20 счастливчиков, которые получили специальные подарочные сертификаты на покупку товаров в магазинах сети, обладателей трех смартфонов и автомобиля Hyundai Elantra.
Розыгрыш призов прошел в социальных сетях Magnum с участием ведущих и трех независимых наблюдателей, которые до этого принимали участие в еженедельных акциях от магазинов.
Всего за первый месяц в ходе акции «Секрет Нового года» приняли участие более 30 тысяч человек, было разыграно 100 подарочных сертификатов и 20 смартфонов.
Счастливой обладательницей автомобиля стала жительница Ташкента Рано.
«Долго не могла в это поверить, казалось, что это какая-то шутка и чудес не бывает. Делала покупки в Magnum несколько раз, но даже не подозревала, что смогу выиграть машину», — поделилась победительница.
Акция «Секрет Нового года» продлится до 11 февраля. Совершая покупки в Magnum, можно получить шанс выиграть двухкомнатную квартиру от Golden House или один из приятных подарков.
Покупая товары в магазинах сети на сумму от 100 тысяч сумов, регистрируя чеки в Telegram-боте, можно стать участником розыгрыша призов. Победить может каждый.
Адрес: пр-т Бунёдкор, 52, ТЦ Integro, блок В.
Ориентир: станция метро «Чиланзар».
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