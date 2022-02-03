Сегодня не так просто зайти на рынок с новым банковским приложением, ведь этим сложно кого-то удивить. Для создания действительно стоящего продукта необходимо опираться на потребности клиентов. Поэтому ANORBANK всегда работает над улучшением своего приложения.

«Одним из наших основных преимуществ является то, что продукты банка разрабатываются собственными специалтистами. В разработке нового приложения участвовали более 100 IT-специалистов, разработчиков, тестировщиков, маркетологов и аналитиков. У нас была цель — создать его максимально быстро, поэтому днями и ночами проводилась колоссальная работа над этим», — рассказал заместитель председателя правления, директор по развитию ANORBANK Зохид Алимов.

Разработка приложения — лишь начало пути к созданию хорошего продукта, важно его всегда улучшать и держать на вершине. Для этого экспертами ANORBANK было проведено исследование путем UX/UI-тестирования, чтобы найти и устранить текущие неудобства. Была приглашена группа респондентов для изучения их поведения при работе с приложением. Также было изучено умение ориентироваться в интерфейсе программы.





Кроме того, данное тестирование помогло понять взаимодействие пользователя с системой. К примеру, где лучше расположить кнопку, или как пользователь ищет тот или иной продукт внутри приложения.





«При разработке приложения особое внимание было уделено удобству пользования ПО. Оно должно быть простым и позволить пользователям привыкнуть к новому функционалу. Мы понимаем, что выпуск продуктов в IT-индустрии приводит к возникновению багов. Клиенты могут быть спокойны, ведь мы устраняем их моментально», — сказал заместитель председателя правления, IT-директор Нуриддин Хамидов.





По итогам тестирования были устранены неудобства и усовершенствован функционал. Пользователи приложения ANORBANK теперь с еще большим комфортом могут совершать бесплатные переводы с карты на карту, до 5 млн сумов (для держателей карты ANORBANK без лимитов), получать моментальный микрозайм, а также открывать вклады на выгодных условиях. Ведь гибкие вклады ANORBANK предлагают 23% годовых, при этом деньги можно пополнять и снимать без сгорания накопленных процентов.

Приложение от ANORBANK доступно в App Store и Google Play.

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