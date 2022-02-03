Общая территория ритейл-парка Alfraganus составляет 110 тысяч кв. м. Такая масштабная площадь поможет реализовать более 500 коммерческих помещений, организовать живописные площадки для отдыха, прогулочные аллеи и круговой паркинг на 1500 автомобилей.





В 2022 году в эксплуатацию сдается более 250 коммерческих помещений площадью от 32 до 3244 кв. м. Свои двери откроют такие бренды, как MEDIAPARK, Bellstore, Just, NCS, Respect, Apex Pizza, Safia, Credit Asia, Yaponamama, Vicco и многие другие. Новая для Ташкента концепция торгового пространства и обширный список представленных брендов привлекут на территорию проекта более 200 тысяч посетителей в неделю.





На данный момент на строительной площадке в разных блоках идет процесс завершения монолитных работ, кладка перегородок из газоблока, изоляционные работы кровли, проводятся инженерные сети, а также начались фасадные работы.

Девелопер Bizning Uylar предлагает выгодные условия покупки коммерческой недвижимости в пяти минутах от центра Ташкента: помещения с гарантированными арендаторами, минимальный первоначальный взнос от 10% и комфортная система рассрочки.





Предприниматели, которые успеют стать собственниками недвижимости в первой фазе, получат возможность начать зарабатывать через считанные месяцы.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

Facebook: fb.com/alfraganus.tashkent

Instagram: @alfraganus.uz

На правах рекламы.