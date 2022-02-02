Агентство США по международному развитию (USAID) запустило новую пятилетнюю Программу по развитию занятости молодежи и предпринимательства в Узбекистане с бюджетом 10 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Ташкенте.

«USAID с гордостью поддерживает правительство Узбекистана в развитии потенциала человеческого капитала, способствуя тому, чтобы молодое поколение страны было готово к успешному выходу на рынок труда», — отметила директор миссии USAID Микаэла Мередит.

Новая инициатива, реализуемая Американскими советами по международному образованию, позволит учащимся 8−11-х классов получить необходимые навыки для вхождения в экономику Узбекистана компетентными специалистами и предпринимателями. Программа ориентирована на учащихся как для занятий в школе, так и после уроков для их успешного перехода от школьного обучения к трудовой деятельности.

Программа сосредоточится на повышении роли девушек и людей с ограниченными возможностями в сфере занятости. Она будет работать в тесном взаимодействии с частным сектором и послужит наращиванию потенциала сотрудников Министерства народного образования, говорится в сообщении.

Американские советы будут взаимодействовать по всем аспектам программы с МНО. Они также задействуют команду международных и местных организаций для реализации различных компонентов инициативы. В этот список входит технический партнёр проекта — World Learning, международная организация, обладающая глобальным опытом и экспертизой в развитии занятости молодежи и предпринимательстве.

В ходе пяти лет реализации проекта Американские советы будут сотрудничать с местными экспертами для обеспечения вовлечения женщин и девушек, а также людей с ограниченными возможностями на рынке труда для понимания конкретных нужд рынка труда, мониторинга и оценки хода реализации проекта и содействия государственным структурам во взаимодействии с компаниями частного сектора, которые будут участвовать в качестве советников, менторов и обеспечивать места прохождения стажировок.