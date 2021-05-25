Шаазим Шоисламович Миноваров назначен советником президента Узбекистана по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями. Соответствующий указ президента опубликован на сайте главы государства.

До этого назначения Шаазим Миноваров с 2017 года возглавлял Центр исламской культуры при Кабинете министров, а ранее — был председателем Французского альянса Ташкента.

В разные годы также занимал должность председателя Комитета по делам религий при Кабинете министров, государственного советника президента, заместителя министра иностранных дел, посла Узбекистана в Египте.