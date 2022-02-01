Согласно климатическим данным, усреднённым за многолетний период, до середины февраля зима в Узбекистане держит свои позиции, изредка чередуя тёплые и холодные дни, а к концу месяца на равнины приходит весна, отмечают синоптики Узгидромета в обзоре погоды на месяц.

«Однако так бывает не всегда. Иногда по температурному режиму февраль уже с первых дней больше напоминает начало весны, а иногда именно на февраль приходятся самые низкие температуры за весь зимний сезон», — говорится в сообщении.

«Так было в прошлом году. С самого начала месяца по республике установилась очень тёплая погода», — напомнили в Узгидромете.

К середине февраля температура воздуха достигала значений +23…+28 градусов, по югу доходила до +32. А ближе к концу месяца ударили суровые для местного климата морозы. В ночные часы морозы достигали −10…−12, местами до -15, по северу до -22, по Устюрту — до -25 градусов. Даже в самой южной области республики ночная температура понижалась до −4…−7 градусов.

Самым холодным в Узбекистане за последние годы был февраль 2014 года, отметили синоптики. Средняя температура месяца была на 5−7 градусов ниже нормы, а в первой половине месяца — на 12−15 градусов ниже нормы.

В самый холодный период температура воздуха понижалась ночью до −14…−17 градусов, а днём — до −7…−10. Осадков в тот февраль выпало немного, но в первой половине месяца они выпадали исключительно в виде снега.

Самым тёплым был февраль 2016 года. В самые тёплые периоды температура воздуха повышалась до +23…+28 градусов. Этот февраль был не только самым тёплым, но и самым сухим. Осадков в феврале выпало аномально малое количество, в Ташкенте всего 3% от нормы.

В этом году февраль начинается с относительно тёплой погоды. В первой декаде месяца ночная температура будет в пределах 0…+5 градусов, местами до -2 градусов, днём — колебание температуры от +6…+8 до +12…+14.

Осадки, преимущественно в виде дождя, пройдут по северу 5 февраля, по остальной территории Узбекистана 6 февраля. Местами по республике небольшие осадки возможны и в самом конце первой декады.

В дальнейшем, по предварительной оценке Узгидромета, основанной на расчётах мировых прогностических центров, температура воздуха будет колебаться ночью от 0…+5 градусов до 0…-5, по северу до −8…−13, днём — от +3…+8 до +10…+15 градусов.

По большей части территории осадков в виде дождя и снега ожидается меньше нормы, добавили в Узгидромете.