Умарбек Яхшимуродович Халилов назначен первым заместителем председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана, сообщила пресс-служба комитета.

Умарбек Халилов — выпускник Национального Университета Узбекистана (2001 год). Начинал свою деятельность, работая на разных должностях в органах прокуратуры.

До назначения он возглавлял администрацию города Навои (2017−2018 годы), хокимом Нуратинского района Навоийской области (2019−2022 годы). Также работал главным инспектором в службе государственного советника президента.







