В субботу и в воскресенье в Узбекистане было подтверждено примерно одинаковое количество случаев коронавируса — 1089 и 1104 соответственно, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Этот показатель продолжает снижаться с 22 января, когда было зафиксировано максимальное значение с начала пандемии — 1478 случаев.

Общее количество случаев COVID-19, зарегистрированных с марта 2020 года, превысило 223 тысячи.

В Ташкенте 30 января было выявлено 472 случая, в Ташкентской области — 116, в Ферганской — 109, в Самаркандской — 62, в Каракалпакстане — 53.

Количество подтверждённых случаев пневмонии, подтверждённых в воскресенье составило 203, что на 14 меньше, чем в субботу — 217.

И в субботу, и в воскресенье отмечено по 3 случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество официально зарегистрированных умерших составляет 1564.