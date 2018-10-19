Шахматист Жавохир Синдаров получил трехкомнатную квартиру в Сергелийском районе Ташкента. Подарок от имени президента Узбекистана вручил советник президента Абдужаббор Абдувахидов.





Как сообщила Федерация шахмат, подарок был вручен за выполнение нормы гроссмейстера в возрасте 12 лет, 10 месяцев и 8 дней, что является вторым в мире результатом.

После присвоения спортсмену звания Международной шахматной федерацией Жавохир Синдаров станет самым юным гроссмейстером в мире, уступая лишь Сергею Карякину, который стал гроссмейстером в 12 лет и 7 месяцев.

Шахматист стал гроссмейстером, успешно выступив на соревнованиях в Венгрии First Saturday GM в возрастной категории U-12.

Жавохир Синдаров занимается шахматами с четырех лет. Он становился чемпионом Азии среди школьников в 2012, 2014 и 2015 годах, а в апреле прошлого года выиграл два «золота» на чемпионате Азии по шахматам среди спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет.