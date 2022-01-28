Массовое отключение электроэнергии в Узбекистане не повлияло на вакцины против COVID-19, хранящихся в морозильных камерах поликлиник и складов вакцин. Об этом на запрос «Газеты.uz» сообщил пресс-секретарь Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Мухаммаджон Бозоров.

После блэкаута 25 января, по данным Министерства энергетики, на полное восстановление электроснабжения в стране потребовалось более двух суток. Объекты социального значения подключались к электричеству в первую очередь.

Согласно требованиям, некоторые вакцины против коронавируса должны храниться в холодильниках или морозильных камерах. По словам пресс-секретаря СЭС, в Узбекистане имеется 3138 пунктов вакцинации, а также 221 склад для хранения вакцин, из них 206 — склады малого размера, расположенные в районах, 14 — в Ташкенте, Нукусе и областных центрах и 1 — Национальный склад вакцин Узбекистана.

«Во время отключения электроэнергии 25 января склады вакцин были обеспечены бесперебойным электроснабжением с помощью специальных генераторов. Склады хранения вакцин в отдалённых районах питаются от „движков“», — сказал представитель СЭС.

По данным службы, по состоянию на 27 января в стране имелось более 7 миллионов доз вакцин Moderna, Pfizer и ZF-UZ-VAC2001.

Дилором Турсунова, руководитель расширенной программы иммунизации, начальник отдела вакцин и иммунопрофилактики СЭС, подтвердила: «В каждой поликлинике, где проводится вакцинация, есть свои генераторы. Отключение электричества не повлияло на их работу. Они как работали, так и продолжили работать. Поэтому ни одна доза вакцины не испортилась».