В четвертом квартале 2021 года произошёл более ускоренный рост цен на вторичное жильё в Узбекистане — средняя стоимость увеличилась на 5,1% по сравнению с предыдущим кварталом (2,3%), говорится в отчёте Центрального банка.





За последние три месяца стоимость жилья выросла в 12 из 14 регионов, включая Ташкент — 4,2%, Ферганскую область — 4%, Джизакскую область — 4,3%.

В некоторых регионах рост выражался двухзначными цифрами: Андижанская область — 12,1%, Бухарская область — 14,5%, Самаркандская область — 10,7%, Сырдарьинская область — 12,1%. Если обратиться к количеству сделок купли-продажи жилья, то прослеживается тесная положительная корреляция между спросом и ценой в данных регионах.

«При этом значительный рост стоимости, вероятнее всего, связан с преобладанием в выборке более дорогих квартир (за счёт расположения, развитости инфраструктуры, обстановки и ремонта). В остальных регионах демонстрируется умеренное изменение без резких ценовых скачков», — отмечает ЦБ.

Снижение стоимости наблюдалось в Каракалпакстане — 4% и Ташкентской области — 3,4%, когда как в третьем квартале жильё дешевело в 6 из 14 регионов.

Влияние инфляции, денежных переводов и курса

Аналитики Центробанка считают, что высокие темпы экономического роста, увеличение доходов населения, в частности заметный рост объёмов трансграничных переводов, относительная стабилизация обменного курса сума, замедление темпов инфляции могли служить факторами увеличения количества сделок по покупке и продаже жилой недвижимости и изменения цен.

Население для сохранения покупательной способности своих накоплений, и в целях спасения их от обесценения ускоряют покупку жилья, что становится причиной роста цен на недвижимость, отметили в ЦБ. Вследствие повышения общего уровня цен в стране на 1% цены на недвижимость в среднем растут на 0,66%.

В течение 2021 года объём трансграничных денежных переводов в страну увеличился на 34%. Повышение совокупных доходов населения приводит к увеличению числа договоров по купле-продаже жилья и, следовательно, росту стоимости.

«Реагирование цен на недвижимость происходит не моментально, а с некоторым запаздыванием, объясняемое тем, что населению необходимо некоторое время, чтобы накопить необходимую сумму от поступивших переводов», — говорится в отчёте.

По данным ЦБ, в условиях стабилизации обменного валютного курса население, в качестве альтернативного способа, склонно также хранить свои сбережения в виде недвижимости. Вместе с тем изменение валютного курса, а именно его обесценение, может также приводить к увеличению спроса и повышению стоимости жилья. Такое явление характеризуется тем, что часть населения, которая находится в процессе принятия решения ускоряет покупку жилья, что вызывает временный повышенный спрос и приводит к росту цены предложения на рынке. Так, 1% обесценение обменного курса сума в среднем приводит к 0,58% удорожанию стоимости жилого имущества.

Каким был рынок недвижимости в 2021 году

В 2021 году рынок недвижимости в стране значительно активизировался. Это произошло за счёт возросшего спроса со стороны населения, вследствие увеличения ипотечного кредитования и программ доступного жилья. Кроме того, относительная стабилизация валютного курса также оказала влияние на рынке недвижимости, отметили в ЦБ.





За 2021 год было совершено на 14,5% больше сделок по купле-продаже, чем за предыдущий год. Значительный рост договоров по продаже жилого имущества наблюдался в Наманганской (42,7%), Бухарской (+38,2%), Андижанской (+33,8%) и Самаркандской (31,4%) областях.

Практически не изменилось количество сделок в Ташкенте (-0,7%) и в Ташкентской области (+1%). При этом доля сделок по купле-продаже жилья в столице сократилась с 33% до 29%, в Ташкентской области — с 14% до 12%.





«Такое изменение указывает на то, что повышенный спрос на жильё в Ташкенте и близлежащих территориях постепенно нормализуется, а развитие инфраструктуры в других областях, вероятно, становится основной причиной для жителей в приобретении недвижимости на региональных рынкаx», — заявили аналитики ЦБ.

Финансист Отабек Бакиров отметил ещё один фактор, оказывающий чрезмерное влияние на цены на жилье в Узбекистане, особенно в Ташкенте. Речь идёт о превращении прав на землю в рыночный актив в рамках указа президента.

«Цены на землю резко выросли в последние месяцы после легализации законной рыночной цены и оборота земли. В настоящее время это наблюдается в Ташкенте и прилегающих районах. Но в ближайшие месяцы его можно будет ощутить и в остальных центрах», — написал он.