Заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшид Кучкаров 28 января провел онлайн-встречу руководителей министерств и ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам сокращения бедности, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе министерства.

Глава Минэкономразвития рассказал, что в условиях пандемии имеющиеся золотовалютные резервы во многом помогли Узбекистану привлечь необходимые ресурсы за достаточно короткое время и сформировать антикризисный фонд.

По его словам, это позволило стране провести работу в трёх ключевых направлениях: укрепление системы здравоохранения, улучшение системы социальной защиты и поддержка предприятий реального сектора экономики.

«Учитывая характер кризиса, нам пришлось действовать ручными методами, путем подворового обхода формировать список семей и людей пострадавших во время пандемии. Параллельно мы работали над созданием и укреплением фундаментальных институциональных основ реализации новой программы сокращения бедности», — заявил он.

Джамшид Кучкаров сообщил, что в 2020—2021 годах количество семей, получающих пособия за счет государственного бюджета, увеличилось в 2 раза, их доля достигла почти 15%. Кроме того, введен новый критерий определения уровня бедности — минимальные потребительские расходы.

Это, по данным вице-премьера, позволило пересмотреть минимальный уровень социальных выплат и пособий. Например, в 2021 году увеличены размеры минимальных пенсий и пособий для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также пособий семьям, потерявшим кормильца на 10−50%.

Узбекистан до конца 2026 года планирует в два раза сократить бедность в стране в рамках реализации Стратегии развития 2022−2026 годов. В качестве основных условий достижения поставленных целей ставится задача обеспечения макроэкономической стабильности и устойчивого роста экономики высокими темпами. По его оценке, это создаст основу для вхождения в верхнюю группу стран со средним уровнем дохода к 2030 году.

Кроме того, согласно стратегии, для достижения этой цели планируется легализовать занятость 2,5 млн неформально работающих граждан, предоставив им возможность в полной мере воспользоваться социальными гарантиями и льготами, вдвое снизить безработицу среди женщин, обучить за счет государства более 700 тысяч безработных женщин, увеличить в 3 раза занятость людей с инвалидностью, принять Социальный кодекс и принять другие меры.

Для укрепления взаимного сотрудничества в области сокращения бедности Джамшид Кучкаров предложил:

наладить постоянное сотрудничество стран ШОС в области сокращения бедности, в том числе внедрить механизм постоянного обмена опытом в данном направлении и эффективных методов сокращения бедности;

рассмотреть вопрос разработки и принятия Рамочного документа по вопросам сокращения бедности, отвечающего интересам всех стран ШОС;

организовывать семинары, мастер-классы, а также тренинги для специалистов по сокращению бедности в странах ШОС.

Президент Шавкат Мирзиёев в конце декабря сообщал, что в 2022 году уровень бедности в Узбекистане планируется сократить на 20−25%.

В начале января минимальные потребительские расходы повышены с 440 тысяч до 498 тысяч сумов в месяц (с 14,4 тысячи до 16,3 тысячи сумов в день). Этот показатель используется для определения черты бедности в стране.